5 ton ağırlığındaki kaya parçası yola düştü...

Olay, Mersi'nin Erdemli ilçesine 40 kilometre mesafedeki Sorgun Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yola yamaçtan yaklaşık 5 ton olduğu tahmin edilen bir kaya parçası yuvarlandı. Kaya yolun bir şeridini trafiğe kapattı. İhbar üzerine Erdemli belediyesi ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı. Yakınlardaki bir işletmeye ait iş makinasıyla kayanın kaldırılmasından sonra yol yeniden trafiğe açıldı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.