  • USD: 19,35 - 19,39
  • EURO: 21,25 - 21,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'li Pervin Buldan 'açık açık söyleyeceğiz' diyerek tarih verdi! Kandil'in adayına özel ilan...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için, terör örgütü yöneticileri ve Kandil'den peş peşe destek açıklamalarının geldiği bilinirken, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, bayramdan sonra yapacakları mitinglerde adaylarının ismini açık açık söyleyeceklerini ifade etti. Buldan, "Gerçi sizler biliyorsunuz..." sözlerini kullanarak da Kılıçdaroğlu'na işaret etti.

HDP'li Pervin Buldan 'açık açık söyleyeceğiz' diyerek tarih verdi! Kandil'in adayına özel ilan...
Ekleme: 17.04.2023 - 22:54 Güncelleme: 17.04.2023 - 23:19 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Pervin Buldan 'açık açık söyleyeceğiz' diyerek tarih verdi! Kandil'in adayına özel ilan...
6'li koalisyon Cumhurbaşkanı adaylarını Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıkladı. HDP ve Kandil'in desteğiyle 7'li koalisyona dönüşen ittifak ile ilgili Pervin Buldan da, hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceklerini bayram sonra yapacakları mitinglerde söyleceklerini belirtti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz.' dedi.

HDP'li Pervin Buldan 'açık açık söyleyeceğiz' diyerek tarih verdi! Kandil'in adayına özel ilan...

Buldan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışında, 14 Mayıs'ta önemli bir seçim olduğunu söyledi.

Seçimi dönüm noktası olarak gördüklerini ifade eden Buldan, '14 Mayıs tarihi bu ülkenin kaderini değiştirecek bir seçim olacak, hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem de parlamento seçimi yaşayacağız.' diye konuştu.

HDP'li Pervin Buldan 'açık açık söyleyeceğiz' diyerek tarih verdi! Kandil'in adayına özel ilan...

KILIÇDAROĞLU'NA İŞARET ETTİ! BAYRAMDAN SONRA AÇIK AÇIK İLAN EDECEĞİZ...

Buldan, 14 Mayıs'ta bir değişim ve dönüşümün, yeni bir başlangıcın seçimi olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

'İki oy kullanacağız, biri cumhurbaşkanlığına, diğeri ise parlamento seçimlerine. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adresimizin ne olduğunu biliyorsunuz. Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi sizler daha iyi biliyorsunuz ama bayramdan sonraki mitinglerimizde size cumhurbaşkanımızın ismini de söyleyeceğiz.'

HDP'li Pervin Buldan 'açık açık söyleyeceğiz' diyerek tarih verdi! Kandil'in adayına özel ilan...

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Murat Karayılan ve Cemil Bayık daha önce yaptıkları açıklamalar ile 6'lı koalisyonun HDP'nin de eklenmesi ile 7'li olarak yoluna devam etmesini desteklediklerini, seçimde Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını bildirmişlerdi.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti Milletvekilleri adayları çalmadık kapı bırakmamakta kararlı!
Tarım Kredi'de sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı
CHP'de liste krizi büyüyor! CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda telefonlara dahi bakılmıyor
TCG Anadolu'ya yoğun ilgi! İlk gün 8 bin 720 kişi ziyaret etti
Bağımsızlık ateşi bu kez Filyos’ta yanacak! Tüm yurtta şölen havası
Kandil, Kılıçdaroğlu için oy istiyor! Can çekişen PKK, ümidini 7'li koalisyona bağladı
Emeklilik reformu Fransa’yı karıştırdı! Paris savaş alanına döndü
Meral Akşener'den CHP ve DEVA'ya 'Sadullah Ergin' ayarı: Millete parmak sallamayın ikna edin
Teröristbaşı Kalkan saklandığı ininden seslendi! Kandil'den 7'li koalisyona yeni mesaj: Temel gündemleri yapsınlar...
Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti
Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu parası' sözlerine sert çıktı: Ciddiye alınır tarafı yok
HDP'li Pervin Buldan 'açık açık söyleyeceğiz' diyerek tarih verdi! Kandil'in adayına özel ilan...
Başkan Erdoğan: 650 bin konutu bitirmeden deprem bölgesinden ayrılmayacağız
Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e ve partisine çok sert sözler: Operasyon merkezi olduğunuz açık
ABD'de Türkiye kararı: Dışişleri F-16 modernizasyonunu onayladı
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan AK Parti'ye geçti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi: Bayramın ilk günü açıklayacağız
Deprem Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı: 1000 sayfalık belge ile hayati uyarılar
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta milletim Kandil'e prim vermeyecek
CHP İl Başkanlık binası etrafından ateş eden firari şüpheli yakalandı
Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yasa tasarısı kabul edildi: TikTok tamamen yasaklanacak

Yasa tasarısı kabul edildi: TikTok tamamen yasaklanacak

EYT'yi kaçırana kısmi emeklilik formülü: Kimler faydalanabilecek şartları neler?

EYT'yi kaçırana kısmi emeklilik formülü: Kimler faydalanabilecek şartları neler?

Elon Musk'tan ortalığı ayağa kaldıracak açıklama: Tüm devlet kurumlarının verilerine erişebiliyorum

Elon Musk'tan ortalığı ayağa kaldıracak açıklama: Tüm devlet kurumlarının verilerine erişebiliyorum

Enerjide bağımsızlığın sembolü olacak! Yeni aşamaya geçildi: Tarih verildi...

Enerjide bağımsızlığın sembolü olacak! Yeni aşamaya geçildi: Tarih verildi...

Manavgat yangını sonrası ormanlık alanda yapılan çalışmalar 21 ay sonrası meyve verdi

Manavgat yangını sonrası ormanlık alanda yapılan çalışmalar 21 ay sonrası meyve verdi