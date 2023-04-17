HDP'li Pervin Buldan 'açık açık söyleyeceğiz' diyerek tarih verdi! Kandil'in adayına özel ilan...

6'li koalisyon Cumhurbaşkanı adaylarını Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıkladı. HDP ve Kandil'in desteğiyle 7'li koalisyona dönüşen ittifak ile ilgili Pervin Buldan da, hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceklerini bayram sonra yapacakları mitinglerde söyleceklerini belirtti.HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz.' dedi.Buldan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışında, 14 Mayıs'ta önemli bir seçim olduğunu söyledi.Seçimi dönüm noktası olarak gördüklerini ifade eden Buldan, '14 Mayıs tarihi bu ülkenin kaderini değiştirecek bir seçim olacak, hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem de parlamento seçimi yaşayacağız.' diye konuştu.KILIÇDAROĞLU'NA İŞARET ETTİ! BAYRAMDAN SONRA AÇIK AÇIK İLAN EDECEĞİZ...Buldan, 14 Mayıs'ta bir değişim ve dönüşümün, yeni bir başlangıcın seçimi olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:'İki oy kullanacağız, biri cumhurbaşkanlığına, diğeri ise parlamento seçimlerine. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adresimizin ne olduğunu biliyorsunuz. Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi sizler daha iyi biliyorsunuz ama bayramdan sonraki mitinglerimizde size cumhurbaşkanımızın ismini de söyleyeceğiz.'Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Murat Karayılan ve Cemil Bayık daha önce yaptıkları açıklamalar ile 6'lı koalisyonun HDP'nin de eklenmesi ile 7'li olarak yoluna devam etmesini desteklediklerini, seçimde Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını bildirmişlerdi.