Hatay’a kazandırılan Konya Konteyner Kentin birinci etabının açılışı yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyeleri, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası tarafından Hatay'a kazandırılan Konya Konteyner Kent'in 1. etabı düzenlenen iftar programıyla açıldı. İftar programı öncesinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol mensupları, konteynerleri ziyaret ederek Hataylı çocuklara bayramlık hediye etti.Açılışta konuşan Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, 'Yüzyılın felaketinde biz Konyalı iş adamları olarak 'ne yaparız' diye Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber karar verdik. İlk başta gıdayla başladık sonra konteyner kent ve şu anda da kalıcı konutlar için çalışmalar yapıyoruz. Bu mübarek günlerde bir daha böyle afet vermemesi için Cenab-ı Allah'a yalvarıyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da sağlık, sıhhat diliyorum. Tekrar geçmiş olsun' diye konuştu.Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 'Ülkemiz çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Ancak hem Hatay'ın gerçek sahipleri olan sizler hem tüm Türkiye, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız herkes gerçekten olağanüstü bir gayretle bu durumu ortadan kaldırmak için çalıştı. Bizler de Konya Büyükşehir Belediyemizin öncülüğüne konteyner kent yapmaya karar verdik. Elhamdülillah birisi bitti inşallah bayrama da ikincisi bitecek. Tabi ki bundan sonra bizlerin görevi devam edecek. Ülke olarak Hatay'ı ve tüm deprem bölgelerini eski günlerine getirebilmek için üzerimize ne düşerse yapmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara da sabır dileyerek, 'İnşallah bugünler de geçecek. Sabır, güç ve kuvvetle bu işler tekrar eski haline dönecektir. Çünkü güçlü bir devletimiz var. Güçlü bir irademiz var. Bu irade çerçevesinde inşallah hep birlikte eski düzene dönmeye çalışılacak. Tekrar geçmiş olsun' dedi.Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 'Öncelikle geçmiş olsun. Kayıplarımız var. Mekanları cennet olsun. Bu mübarek günde edilen dualar umarız ki Rabbim hepsini kabul eder. İnşallah Rabbim onları kendi yanında Peygamberlerimizle, şehitlerimizle, en sevdiği kulları arasında misafir etsin. İnşallah çadırlardan, konteynerlere, konteynerlerden da kalıcı konutlara da en yakın zamanda kavuşmayı nasip etsin' açıklamasını yaptı.Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, depremin yaşandığı ilk günden itibaren Konya'nın her zaman Hatay'ın yanında olduğunu hatırlatarak, 'İnşallah bu acılar dininceye kadar, normalleşinceye kadar da buradan ayrılmayacağız. Bugün konteyner kentimizin birinci etabın açılışında birlikte aynı sofraya oturuyoruz. Buradaki kardeşlerimizin bir kısmını da Konya'da misafir ediyoruz. Artık bir ayağımız Hatay'da oldu. Tüm belediye başkanlarımızla, odalarımızla, STK'larımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Hatay ayağa kalkıncaya kadar burada olmaya devam edeceğiz. Acılarınız, acılarımızdır' ifadelerine yer verdi.Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Konya olarak ilk günden itibaren Hatay'dayız. Şunu iyi bilin biz her zaman Hatay'ın, Antakya'nın yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Burada yaralar sarılıncaya kadar, Antakya ayağa kaldırılıncaya kadar bütün değerleriyle, bütün kültürüyle, bütün şehir hayatıyla biz buradayız' cümlelerini kullandı.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremin ilk gününden itibaren Konya olarak Hatay'da yaraların sarılması adına ihtiyaç olan her alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek konuşmasına başladı. Başkan Altay, depremin ilk günlerinde Konya İtfaiye Teşkilatının ve belediye personelinin 168 vatandaşı enkazdan canlı olarak çıkardığını daha sonra da hızlıca içme suyu problemini çözmek için KOSKİ'nin can siperane bir çalışmayla önce kuyuları, sonra şebekedeki tamirleri düzenleyerek, Hatay'ı temiz suyla buluşturduğunu anımsattı. Başkan Altay, 'Konyalıların gönderdiği 600'den fazla TIR'ı, ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için burada organizasyonlar oluşturduk. Sonra devletimizin ve AFAD'ın talebiyle konteyner kent oluşturmak için yola çıktık. Bugün inşallah hep birlikte hem birinci etabın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu konteyner kentin ortaya çıkmasında Konya Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Borsamız, Meram, Karatay ve Selçuklu Belediye Başkanlarımızın çok büyük emekleri var. Ben huzurlarınızda onlara ve kurumlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burada aslında bir yaşam alanı oluşturuldu. 448 konteynerimizde 1.445 vatandaşımız şu anda burada yaşamlarına başlamış oldular. Onların yaşam alanlarıyla birlikte çamaşırhanesinden berberine, marketinden okuluna, camisinden sosyal alanlarına kadar birçok hizmeti burada sunmuş olacağız. Bu vesileyle konteyner kentimizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum' açıklamasında bulundu.İkinci etap konteyner kenti de bayramdan önce yetiştirmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, 'Böylece 1.000 konteynerlik bir yaşam alanını Konyalılar olarak oluşturmuş olacağız. Bununla birlikte Konya Sanayi Odamız, İskenderun'da Organize Sanayi Bölgemizle birlikte 250 konteynerlik bir yaşam alanı oluşturuyor. Konya MÜSİAD'ımız da ilk günden itibaren hem yaraların sarılması, yardım faaliyetleri hem de şu anda Konya Büyükşehir Belediye'mizle birlikte 152 iş yerinden oluşacak bir bedestenin inşaat çalışmalarını yürütüyoruz. İnşallah bunlar da en kısa sürede tamamlanmış olacak. Ayrıca, Konya ve Hatay kardeşliğini perçinlemek adına Hatay'ın en önemli kültürel mirası olan Habib-i Neccar Camisi'nin ayağa kaldırılmasıyla ilgili olarak da Konya olarak bir sorumluluk üstlendik. İnşallah Kültür Bakanlığı'mız, Vakıflar Genel Müdürlüğü'müz izniyle, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konyalılar olarak Habib-i Neccar Camisi'nin bir an önce, hem Hataylıların hem Türkiye'nin hem de tüm İslam aleminin hizmetine sunmuş olacağız' diye konuştu.'Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Hatay'da ve deprem bölgesinde artık ihtiyaç kalmadı denilene kadar sizlerle birlikteyiz' diyen Başkan Altay, 'Nerede bir problem varsa, nerede bir sorun varsa onu çözmek için her zaman sizin yanınızda ve yakınınızda olacağız. Konteyner kentimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yaklaşan Kadir Gecemiz ve Bayramımız şimdiden mübarek olsun' sözleriyle konuşmasını bitirdi.Programda söz alan AK Parti Hatay Milletvekili Adayı Zehra Eren de şunları kaydetti: 'Konya 69 gündür bizi hiç yalnız bırakmadı. Sadece depremi bizimle yaşamadılar. Deprem dışında her an bizimle beraberlerdi. Uğur İbrahim Başkanıma ve tüm Konya'ya çok teşekkür ediyorum. Hatay sizleri hiç unutmayacak.'AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 'Bugün iftiharla Konya Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyoruz. Konya'dan bahsediyoruz. Biraz önce başkanımız dile getirdi. Habib-i Neccar Camii, Yasin Suresi'nde var olan, yer alan bir camidir. Bütün Türkiye'nin bildiği camilerden bir tanesidir. Anadolu'daki ilk camidir. İşte Konya ile Hatay arasında öylesine büyük bir bağ kuruldu ki, Habib-i Neccar Hazretlerinden sonra burada Habib-i Neccar Camii'ni ayağa kaldıran Konya Büyükşehir Belediyesi oldu. Biz sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendilerinden. Yine ayrıca ilk günden beri Konyalılar, Hatay'ın yaralarını sarmak için, Hatay'ı ayağa kaldırmak için konteyner lazımsa konteyner getirdiler. Su hatlarının tamiri lazımsa bunu yaptılar. Çadır lazımsa çadır getirdiler. Çorba lazımsa çorba verdiler. Onun için ne kadar teşekkür etsek azdır' sözlerini kullandı.AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 'Genel Başkan Yardımcımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, hassaten koordinatörlükleri nedeniyle, Hatay'a yapılan hizmetler nedeniyle şehrimiz, ülkemiz, insanımız adına teşekkür ediyorum. Yine Sanayi Odamızın, Ticaret Odamızın, Ticaret Borsamızın, Konya'daki katkıda bulunan diğer kuruluşlarımızın da başkan ve mensuplarına insanımız adına şükranlarımı arz ediyorum. Meram, Selçuklu, Karatay ve diğer ilçe belediye başkanlarımız ve belediye çalışanlarımız, Büyükşehir Belediye ekibimizin birçoğunu aylardır burada görüyoruz. Onlara da emeklerine, ellerine sağlık diyorum. Cenab-ı Hakk bir daha böyle felaketler yaşatmasın' dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, böylesine güzel ve büyük bir sofrada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Büyük bir afetten çıkıyoruz evet. Ama bu afetin bize öğrettiği çok şey var. Nereli olursak olalım, insanız ve hepimiz birbirimizin yarasını sarmak için yarış halindeyiz. Birlik ve beraberliğimizi ortaya koyduğumuz bu önemli günlerde bizi sokakta her gördüğü yerde kucaklayan kıymetli Hataylı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Konya olarak büyük hizmetler yapıyoruz. Yapmalıyız da. Zor zamanda bir araya gelmek, bizim birliğimizi, beraberliğimizi daha da kenetlendirecek en önemli güçlerimizden birisi. Bu vesileyle bu konteyner kentin kurulmasında özellikle hem maddi hem manevi katkısı bulunan Büyükşehir Belediyemize, üç merkez ilçe belediyemize, Sanayi Odamıza, Ticaret Odamıza, Borsamıza, başkanlarımıza ve onların üyelerine hassaten teşekkür ediyoruz. Hepsinin karşılığını hem bu dünyada hem öbür dünyada misliyle karşılarına çıkarsın diyoruz' dedi. Depremin olduğu ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde herkesin sahaya indiği kaydeden Usta, 'Elhamdülillah yüzümüzün akıyla Hatay'da elimizden gelen her şeyin en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. Sizden de bu teveccühü gördüğümüz için, bu ilgi ve alakayı gördüğümüz için teşekkür ediyoruz. Ama hedefimiz sizlerin inşallah önümüzdeki sene evlerinize geçmenizi temenni ediyoruz. Onun için canhıraş çalışıyoruz, çabalıyoruz. Verdiğimiz sözlerin hepsini tamamlayacağız' diye konuştu.Hatay Koordinatörü Kütahya Valisi Ali Çelik ise, '6 Şubat sabahında büyük bir imtihanla uyandıktan sonra birçok acıyı, sıkıntıyı, hüznü, o günden itibaren hem siz ailelerinizle birlikte hem tüm Türkiye olarak birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Antakya bölgesinin de Konya ilimizle eşleşmiş olması bizler açısından da, görev yapma açısından da büyük bir şanstı. O gün akşam saatlerinden itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi ve onun koordinasyonunda tüm Konya'nın Hatay'da, Antakya'da, ciddi bir emeği ve mesaisi başladı. İlk andan itibaren, ilk acıların sarılması, arama kurtarmanın başlaması, gıda nakli, gıda ihtiyacının karşılanması, çadır kentlerin kurulması, konteyner kent alanlarının yapılması gibi birçok alanda hem yüreklerini, hem emeklerini, hem de bütün heyecanlarını ortaya koydular. Hep beraber bu yükün azaltılması için çaba gösterdiler. Bu konuda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere tüm belediyelere Konya'mıza teşekkürlerimi arz ediyorum devletimiz adına' ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından dua edilerek konteyner kentin açılışı gerçekleştirildi. Sonrasında Konya Konteyner Kent'e yerleştirilen Hataylı depremzedeler için düzenlenen iftar programı ve çocuklar için etkinlikler gerçekleştirildi.