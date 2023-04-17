  • USD: 19,35 - 19,39
  • EURO: 21,25 - 21,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 7'li koalisyonda yaşanan Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı pazarlığında yaşananları itiraf etti. Akşener masanın küçük ortağı Babacan’ın İmamoğlu ve Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığına itiraz ettiğini söyledi. Masada yaşananları anlatan Akşener, Babacan’ı ikna etmeye çalıştığını belirtirken “Masadan kalkıp arkadaşlarıyla konuşmaya gitti, tam 1 saat arkadaşları ile konuştu” ifadeleriyle masadaki krizi unutmadığını gözler önüne serdi.

Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti
Ekleme: 17.04.2023 - 23:20 Güncelleme: 17.04.2023 - 23:39 / Editör: Ozge Selin
Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında 7'li koalisyonda yaşanan Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı pazarlığında yaşananları anlattı.

Akşener, koalisyondaki küçük ortaklar olarak tabir edilen partilerden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına karşı çıktığını itiraf etti.

Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti

'Bana Başbakan yetkilerine sahip bir alan da teklif edildi. Ben diğer genel başkanlarla eşitlenmiş olmaktan bir rahatsızlık duymadım' diyen Akşener, İmamoğlu ve Yavaş ile ilgili önerisinin altılı masaya getirilmesiyle ilgili 'Kılıçdaroğlu ve 2 başkanla uzlaştık. Biz Kılıçdaroğlu ve iki belediye başkanıyla anlaştık, masaya gittik ve Babacan bu iki arkadaşın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na itiraz etti.' dedi.

Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti

MASADAN KALKIP TAM 1 SAAT ARKADAŞLARI İLE KONUŞTU

Babacan'ı ikna etmeye çalıştığını belirten Akşener, 'Masadan kalkıp arkadaşlarıyla konuşmaya gitti. Tam 1 saat arkadaşları ile konuştu. Geri gelince 'tamam o zaman bu arkadaşlara Şehircilik Bakanlığı ve Afet Bakanlığı verelim' dedi.' İfadelerini kullandı.

Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti

'MASADA HDP YOK'

Diğer yandan 7'li koalisyonda yer alan HDP ve PKK'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek apaçık ortadayken İYİ Parti Genel Başkanı Akşener yine üç maymunu oynayarak HDP'nin masada olmadığını savundu.

Akşener, 'O masada HDP yok, 31 Mart seçimlerine giderken bizim aday gösterdiğimiz her yerde HDP aday gösterdi. Bu işte bakanlık vs. o masanın altında, üstünde hiçbir yerinde HDP yok, olamaz. Oturursa 'Meral Hanım size güle güle' derler, bu netlikteyiz' şeklinde konuştu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti Milletvekilleri adayları çalmadık kapı bırakmamakta kararlı!
Tarım Kredi'de sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı
CHP'de liste krizi büyüyor! CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda telefonlara dahi bakılmıyor
TCG Anadolu'ya yoğun ilgi! İlk gün 8 bin 720 kişi ziyaret etti
Bağımsızlık ateşi bu kez Filyos’ta yanacak! Tüm yurtta şölen havası
Kandil, Kılıçdaroğlu için oy istiyor! Can çekişen PKK, ümidini 7'li koalisyona bağladı
Emeklilik reformu Fransa’yı karıştırdı! Paris savaş alanına döndü
Meral Akşener'den CHP ve DEVA'ya 'Sadullah Ergin' ayarı: Millete parmak sallamayın ikna edin
Teröristbaşı Kalkan saklandığı ininden seslendi! Kandil'den 7'li koalisyona yeni mesaj: Temel gündemleri yapsınlar...
Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti
Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu parası' sözlerine sert çıktı: Ciddiye alınır tarafı yok
HDP'li Pervin Buldan 'açık açık söyleyeceğiz' diyerek tarih verdi! Kandil'in adayına özel ilan...
Başkan Erdoğan: 650 bin konutu bitirmeden deprem bölgesinden ayrılmayacağız
Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e ve partisine çok sert sözler: Operasyon merkezi olduğunuz açık
ABD'de Türkiye kararı: Dışişleri F-16 modernizasyonunu onayladı
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan AK Parti'ye geçti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi: Bayramın ilk günü açıklayacağız
Deprem Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı: 1000 sayfalık belge ile hayati uyarılar
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta milletim Kandil'e prim vermeyecek
CHP İl Başkanlık binası etrafından ateş eden firari şüpheli yakalandı
Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yasa tasarısı kabul edildi: TikTok tamamen yasaklanacak

Yasa tasarısı kabul edildi: TikTok tamamen yasaklanacak

EYT'yi kaçırana kısmi emeklilik formülü: Kimler faydalanabilecek şartları neler?

EYT'yi kaçırana kısmi emeklilik formülü: Kimler faydalanabilecek şartları neler?

Elon Musk'tan ortalığı ayağa kaldıracak açıklama: Tüm devlet kurumlarının verilerine erişebiliyorum

Elon Musk'tan ortalığı ayağa kaldıracak açıklama: Tüm devlet kurumlarının verilerine erişebiliyorum

Enerjide bağımsızlığın sembolü olacak! Yeni aşamaya geçildi: Tarih verildi...

Enerjide bağımsızlığın sembolü olacak! Yeni aşamaya geçildi: Tarih verildi...

Manavgat yangını sonrası ormanlık alanda yapılan çalışmalar 21 ay sonrası meyve verdi

Manavgat yangını sonrası ormanlık alanda yapılan çalışmalar 21 ay sonrası meyve verdi