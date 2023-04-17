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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Bu millet bu ülkede piyon isteyenlere destan yazacaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Uşak'ta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin terör örgütü PKK ile iş birliğine değinen Dağ, "Dün Cumhuriyet mitingi düzenleyenler, bugün ‘100 yılın Cumhuriyet'inden öç alacağız’ diyenlere ağzını açamıyor" diye konuştu. Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'ta destan yazacaklarını kaydeden Dağ, "Bu millet, bu ülkede piyon isteyenlere destan yazacaktır." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 17.04.2023 - 00:01 Güncelleme: 17.04.2023 - 00:08 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Bu millet bu ülkede piyon isteyenlere destan yazacaktır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Uşak'ta Kemalöz Pazar Yeri'nde 43 Yakuplar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dağ, 21 yıl sonra da vatandaşların karşısına alnı açık bir şekilde çıkabilen bir siyasi parti olduklarını ve gittikleri her yerde teveccühle karşılandıklarını söyledi.

Gittikleri bütün illerde vatandaşların sevgisiyle karşılaştıklarını aktaran Dağ, 'Tabii ki çözmemiz gereken sorunlar var. Ekonomide atmamız gereken adımlar var, bunları görüyoruz. Bunları da yine biz atacağız. Yaşadığımız süreçleri vatandaşımız gayet iyi bir şekilde görüyor.' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Bu millet bu ülkede piyon isteyenlere destan yazacaktır

'Bu millet bu ülkede piyon isteyenlere destan yazacaktır'

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Vatandaşımızın gördüğü çok net bir şey var ki, bunu da bize ifade ediyorlar. Bugün özellikle 7'li koalisyonun aday açıklamasından sonra Kandil'den yapılmış olan açıklamalar, heyecan duyduklarını ortaya koyan ifadeler, yine HDP'nin 'terörist başını özgürleştirme dönemi olacak' şeklindeki ifadeleri, Pensilvanya'nın vatansızlarının '15 Mayıs'ta biz biletimizi aldık' ifadeleri, neyi kastettiklerini, kimi kastettiklerini, burada kimin bu konuda vaatler verdiğini çok net bir şekilde vatandaşımız görüyor. Çünkü Kılıçdaroğlu, Amerika ziyareti yaptığında 8 saatlik bir kaybolan dönem var. Bu 8 saatlik dönemde acaba kimlerle ne görüştü, halen açığa çıkmadı. Şimdi açığa çıkıyor ki, her FETÖ üyesi, neredeyse Kılıçdaroğlu'ndan medet umar hale gelmiş. Bu kadar olay yaşanırken peki Kılıçdaroğlu, 'size ne kardeşim biz burada bir seçim çalışması yapıyoruz' diyebiliyorlar mı, diyemiyorlar. İşin özeti şu, dün Cumhuriyet mitingini düzenleyenler, bugün 100 yılın Cumhuriyet'inden öç alacağız diyenlere ağzını açamıyorlar. Gelinen noktada CHP ne yazık ki, terör örgütlerinin bir yuvası haline gelmiştir. Bunu da vatandaşımız gayet iyi bir şekilde görmektedir.'

Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'ta destan yazacaklarını kaydeden Dağ, 'İnşallah 14 Mayıs'ta yine bu millet, bu ülkede piyon isteyenlere destan yazacaktır. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah.' diye konuştu.

Programda, AK Parti Uşak Milletvekili ve adayı İsmail Güneş ile milletvekili adayları Fahrettin Tuğrul ve Hilal Sabancı da birer konuşma yaptı.

Programa, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar da katıldı.

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