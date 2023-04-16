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'Partiye FETÖ'cüler doluştu' diyerek İYİ Parti'den istifa eden Vedat Yenener: Akşener seçim gecesi istifa edebilir

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini söyledi. Yenerer, "Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş. İlk seçimde de aynısı oldu. Bize söylenenle başımıza gelenler farklıydı. Partinin belli bir oyu aşmaması hedeflenmiş." diye konuştu. Geçtiğimiz yıllarda da partiye yönetici yapılanların FETÖ bağlantılarına dikkat çeken Yenerer, "'Bu partiye FETÖ’cü olan giremez’ dedik, hepsi girdi" şeklinde konuşmuştu.

'Partiye FETÖ'cüler doluştu' diyerek İYİ Parti'den istifa eden Vedat Yenener: Akşener seçim gecesi istifa edebilir
Ekleme: 16.04.2023 - 22:56 Güncelleme: 16.04.2023 - 23:09 / Editör: Ozge Selin
'Partiye FETÖ'cüler doluştu' diyerek İYİ Parti'den istifa eden Vedat Yenener: Akşener seçim gecesi istifa edebilir
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlendi. Cumhur İttifakı aday olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı, HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa ise Kılıçdaroğlu'nu belirledi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti kanadı, yaşananlar sonrasında ikiye bölündü.

Aday listeleri belli oldu: İYİ Parti'de işler karıştı

İYİ Parti'deki krizi, milletvekili aday listeleri daha da alevlendirdi. Meral Akşener'in Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinin baraj altında kaldığını söyleyerek, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'den Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı İdris Naim Şahin'e FETÖ eleştirisi yönelten Çıray, 'Bu kişinin İçişleri Bakanlığı döneminde, atadığı 74 emniyet müdürü FETÖ'cü çıktı. Ve normal şartlar altında hesap vermesi gereken birisi. Hesap vermesi gereken birisinin dokunulmazlık kazanmasına araç olunmamalı' dedi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi isteyen Salim Ensarioğlu'nun İYİ Parti'den adaylığı hakkında da konuşan Çıray, 'Bu kararın muhatabı cevaplamalı. Bebek katiliyle ilgili hiçbir iyileştirme yapılmamalı. Bu kadar!' dedi.

'Partiye FETÖ'cüler doluştu' diyerek İYİ Parti'den istifa eden Vedat Yenener: Akşener seçim gecesi istifa edebilir

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, Çıray'ın açıklamaları ve İYİ Parti hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ulusal Kanal'da konuşan Yenerer, 'Geçti Bor'un pazarı. Bu saatten sonra bu açıklamaların hiç kimseye faydası yok. Meral Akşener'in dükkanı kapatacağını ve zararına satışlar yaptığını düşünüyorum' diye konuştu.

Yenerer, şu ifadeleri kullandı:

'Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş. İlk seçimde de aynısı oldu. Bize söylenenle başımıza gelenler farklıydı. Partinin belli bir oyu aşmaması hedeflenmiş. Dolayısıyla ben Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini düşünüyorum.'
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