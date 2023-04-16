Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem acılarından siyaset devşiren muhalefete tepki gösterdi: Sahte vaatleri bırakın

Şanlıurfa'da depremzedelerle iftar programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin asrın felaketi üzerinden istismar siyasetine tepki gösterdi. "Birileri ilk günden itibaren yardımcı olmak yerine depremi ve acılarımızı istismar etmenin peşine düştü." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve gelirlerse her şeyi bedava vereceklermiş. Yıllardır yönettiğiniz şehirlerde neden bedava vermediniz? Sahte vaatleri bırakın." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'den 300 milyar dolar getireceği iddialarına da değinen Erdoğan, "Nerede bu para? Sana kim güvenir de bu parayı verir. Milletim tefecilere 14 Mayıs'ta gereken dersi verecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Ülkemizdeki kimi çevreler depremde iyi bir imtihan vermedi. Birileri ilk günden itibaren yardımcı olmak yerine depremi ve acılarımızı istismar etmenin peşine düştü.Göreve gelirlerse her şeyi bedava vereceklermiş. Yıllardır yönettiğiniz şehirlerde neden bedava vermediniz? Sahte vaatleri bırakın.Biz gerçekleri yüzlerine vurdukça rahatsız olup bizi hedef alıyorlar. Biz hakikati söylemekten çekinmeyeceğiz.Toplamda 650 bin konut yaparak şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız.Terör ile güvensizlik ortamı hep birbirini besledi. Yatırım gelmeyince ekonomik büyüme olmadı. İşsiz kalan gençlerimiz terör örgütleri için kolay lokma haline geldi. Terör meselesini kesin olarak çözmeden ülkemizin huzura kavuşması, hedeflerine ulaşması mümkün değil. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde silahlarla donatılmış terör gücü varken biz asla güvende olamayız. Terörle mücadelede tavizimiz kesinlikle yok ve mücadeleye devam edeceğiz. Kimsenin hiçbir küresel ve bölgesel aktörün gözümüzün içine bakarak ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokmasına eyvallah etmeyeceğiz.Bay Bay Kemal İngiltere'den 300 milyar dolar getiriyormuş. Nerede bu para? Sana kim güvenir de bu parayı verir. Milletim tefecilere 14 Mayıs'ta gereken dersi verecek.