Akşener yargılama tehditlerinin dozunu arttırdı...

Tüm Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlendi. Seçime 28 gün kala partiler kampanyalarına start verdi. İyi Parti Ankara'da 2023 Seçim Beyannamesi ve 28. Dönem Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı gerçekleştirdi. Bu kapsamda İyi Parti beyannamesini bugün açıkladı.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener törende katılımcılara hitap etti. Gündeme ilişkin değerlendirmeler ve vaatlerini sıralayan Akşener, '14 Mayıs'ta milletimizi bu ucube düzenden kurtaracağız. Sözümüz söz 14 Mayıs'ta tarih yazacağız.' dedi.Meral Akşener yine iktidara yüklenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Uzun süredir devam eden yargılama tehditlerinin dozunu artıran Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek adil davranacaklarını söyledi.Akşener şöyle konuştu, 'Buradan söz veriyoruz. 14 Mayıs'tan sonra milletimizin sandıktan uğurlayacağı Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağımıza söz veriyoruz. Bu memleketin milyonlarca mazlumu gibi onlar için de adaleti sağlayacağımıza söz veriyoruz. Buna çok ihtiyaçları olacağını da biliyoruz.'