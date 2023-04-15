Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “Cumhurbaşkanımız evinde oturup video çekmiyor'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, geçtiğimiz hafta Defne Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni üzerinden yapılan siyasi algılara cevap niteliğinde bir video paylaşmış, videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan ve 20 yıldır yapılan sağlık yatırımlarını 1 dakikada saymaya çalışmıştı. Başkan Yazıcı bu sefer de 20 yılda yapılan otoyol, tüp geçit, havalimanı, köprü gibi ulaşım hizmetlerini saymaya çalıştı. Yatırımların anlatıldığı ve yarım saat süren video hızlandırılarak 2 dakikaya indirilirken yapılan hizmetleri saymaktan nefesinin yetmediği ve sesinin zorlandığı görüldü.Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde başlar: Ya bir insan bir yolculuğa çıkar, ya da şehre bir yabancı gelir.' Tolstoy öyle diyor. Aslında muhteşem hikayeler değil bütün insanlık hikayeleri. Ya yola çıkanların ya yoldan gelenlerin ya da yolda olanların hikayesidir. Yollar umuttur, hayattır. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, hepsi ortada göz önünde olan hizmet ve eserler devridir. Bu hizmet ve eserlerin en göz kamaştırıcıları, yollardır. Ulaşıma dair olanlardır. 22 Bin 895 kilometre otoyol. 401 Tünel Geçiş. 434 Köprü ve Viyadük. 24 Demiryolu Hattı, 13 Kent İçi Raylı Sistem. 56 Havaalanı ve Havaalanı Terminali. Özetle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan evinin mutfağında oturup video çekmedi. Yol yaptı, otoban yaptı, demiryolu yaptı, havalimanı yaptı, tünel geçişler yaptı. İnsan hikayelerine yol açtı, yollar açtı” ifadelerini kullandı.