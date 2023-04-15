Osman Gökçek'ten Şaban Sevinç'e tokat gibi cevap!

AK Parti milletvekili adayı Osman Gökçek Haber Global'de yayınlanan 'Müzakere' programına konuk oldu.Osman Gökçek, canlı yayında Şaban Sevinç'i adeta yerine dibine soktu.Gökçek, Şaban Sevinç'e Tahir Elçi'nin eşinin attığı 'PKK terör örgütü değildir' tweetlerini hatırlattı."Şaban bey size bir soru soruyorum, şu anda Tahir Elçi'nin eşi CHP listelerinden girmedi mi? Kendisinin 'PKK terör örgütü değildir' diye tweetleri yok mu? Siz daha ne anlatıyorsunuz? 'Demirtaş'ın, Öcalan'ın en büyük projesi HDP'dir' lafını biz unutacağız mı zannediyorsunuz? PKK terör örgütü silahlı bir halk hareketidir dediğini unutacağız mı zannediyorsunuz siz? Siz şu anda 'PKK terör örgütü değildir' diyenleri CHP listesine koydunuz siz!"'Öcalan'ın fotoğraflarını beğenen milletvekilleri aday oldu, siz de bu durumları biliyorsunuz neden toplumdan saklıyorsunuz? Tahir Elçi'nin hanımıyla ilgili cevap verin! Bu kişi şu anda CHP listesinden aday, niye cevap vermiyorsunuz? Bu kadın sizin listenizden girdi!'Şaban Sevinç'in Gökçek'e yönelttiği 'Vatandaştan iktidara ne gibi şikayetler var?' sorusu üzerine Osman Gökçek 'Biz bu şikayetleri kendi genel merkezimize iletiyoruz Şaban Bey sizin ağzınızda sakız olsun diye söylemiyoruz burada' ifadelerini kullandı. Gökçek sözlerine 'Böyle bir sorun varsa sorunun çözümü olarak sayın Cumhurbaşkanımıza, parti teşkilatlarımıza bu sorunları bildiriyoruz, AK Parti'nin özelliği budur. Sokakta gezer, sorunları dinler ve çözer. Zaten seçim beyannamesini okuduğunuz zaman birçok yapılacak yeni proje gençlere yapılacak, ÖTV'nin alınmaması, kadınlara erken emeklilik konuları kendi içimizde eksiklik olarak gördüğümüz, yenilenmesi gerektiğini düşündümüz konular. Beyannamede gördüğünüz her şey sokaklardan gelen sorunları içeriyor.'