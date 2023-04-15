Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı, plan yapacaklar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, Bölgenin batı kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 25°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 20°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 23°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 26°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 24°CParçalı ve az bulutluK.MARAŞ °C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluÇANKIRI °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluESKİŞEHİR °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKONYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 28°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 24°CParçalı bulutluARTVİN °C, 20°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı bulutluTOKAT °C, 23°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 12°CParçalı ve az bulutluIĞDIR °C, 18°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 13°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 18°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 18°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 19°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 18°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 21°CAz bulutlu ve açıkGüney Ege'de fırtına; Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğu, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğu, kuzeyi güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, kuzeyinin açıkları öğle saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, açıkları 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı kuzeybatı, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, Batı Akdeniz'in batısı sabah saatlerine kadar 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0m, Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.