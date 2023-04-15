Kadıköy'de kafede korkutan yangın!

Kadıköy’de bir kafede sebebi bilinmeyen bir yangın paniğe yol açtı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İstanbul Kadıköy'de gerçekleşen olay 6.45 civarında Caddebostan Mahallesi Yener Sokak üzerindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle kafeden dumanlar geldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın fazla büyümeden kontrol altına alınırken olay sırasında kafenin içinde kimsenin olmadığı öğrenildi.