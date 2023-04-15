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Japonya'da suikast alarmı! Japon Başbakan Kişida’nın ziyaretinde patlama yaşandı

Japonya'da meydana gelen bir patlama ülke basınında gündeme oturdu. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkenin güneydoğusunda bulunan Wakayama eyaleti ziyaretinde patlamanın içinde kaldı. Yüksek patlama sesi nedeniyle ortalık karışırken akıllarda suikast girişimi sorusu oluştu. Geçtiğimiz Temmuz ayında bir suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Shinzo Abe'nin ardından göreve gelen Kişida'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Japonya'da suikast alarmı! Japon Başbakan Kişida’nın ziyaretinde patlama yaşandı
Ekleme: 15.04.2023 - 14:12 Güncelleme: 15.04.2023 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
Japonya'da suikast alarmı! Japon Başbakan Kişida’nın ziyaretinde patlama yaşandı
Japonya, Başbakan Kişida Fumio'yu hedef alan saldırıyla çalkalanıyor. Ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaleti ziyaretine ziyarette bulunan Kişida, bu sırada bir saldırıya uğradı. Şiddetli bir patlama sesinin duyulmasının ardından ortalık bir anda karıştı.


PATLAMA SESİ PANİK YARATTI

Başbakan Kişida, yerel meclis ara seçim kampanyası için gittiği Wakayama'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı.

Kişida, LDP adayıyla, yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelerek, kampanya sürecini görüştü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Japon Başbakan'ın, konuşma yapması öncesinde, bulunduğu noktada patlama sesi duyuldu. Kişida, olay yerinden yara almadan tahliye edilerek güvenli bir noktaya götürüldü. Japan Times'ın haberine göre, patlamanın hemen ardından 24 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu şüpheli, sorgulanmak üzere yakındaki bir polis merkezine sevk edildi.

Yerel medya, patlama sesinin, Kişida'nın bulunduğu noktaya fırlatılan boru benzeri ve duman çıkaran bir çeşit sis bombası olabileceği tahmininde bulundu.

AKILLARA 'SUİKAST GİRİŞİMİ Mİ?' SORUSU GELDİ

Yaşanan olay akıllara, eski Başbakan Şinzo Abe'nin hayatını kaybettiği suikast girişimini getirdi. Shinzo Abe Temmuz 2022'de, seçim konuşması yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Kısa mesafeden iki kurşunla yaralanan Abe hayatını kaybetmiş, Abe'yi vuran saldırganın ev yapımı silah kullandığı ortaya çıkmıştı.

Abe, Nara kentinde partisinin seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Japonya'da suikast alarmı! Japon Başbakan Kişida’nın ziyaretinde patlama yaşandı

Japonya'da suikast alarmı! Japon Başbakan Kişida’nın ziyaretinde patlama yaşandı
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