Japonya'da suikast alarmı! Japon Başbakan Kişida’nın ziyaretinde patlama yaşandı

Japonya, Başbakan Kişida Fumio'yu hedef alan saldırıyla çalkalanıyor. Ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaleti ziyaretine ziyarette bulunan Kişida, bu sırada bir saldırıya uğradı. Şiddetli bir patlama sesinin duyulmasının ardından ortalık bir anda karıştı.Başbakan Kişida, yerel meclis ara seçim kampanyası için gittiği Wakayama'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı.Kişida, LDP adayıyla, yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelerek, kampanya sürecini görüştü.Japon Başbakan'ın, konuşma yapması öncesinde, bulunduğu noktada patlama sesi duyuldu. Kişida, olay yerinden yara almadan tahliye edilerek güvenli bir noktaya götürüldü. Japan Times'ın haberine göre, patlamanın hemen ardından 24 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.Söz konusu şüpheli, sorgulanmak üzere yakındaki bir polis merkezine sevk edildi.Yerel medya, patlama sesinin, Kişida'nın bulunduğu noktaya fırlatılan boru benzeri ve duman çıkaran bir çeşit sis bombası olabileceği tahmininde bulundu.Yaşanan olay akıllara, eski Başbakan Şinzo Abe'nin hayatını kaybettiği suikast girişimini getirdi. Shinzo Abe Temmuz 2022'de, seçim konuşması yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Kısa mesafeden iki kurşunla yaralanan Abe hayatını kaybetmiş, Abe'yi vuran saldırganın ev yapımı silah kullandığı ortaya çıkmıştı.Abe, Nara kentinde partisinin seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.