Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaya gönderilen İMECE uydusuyla ilgili konuştu

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE, ABD'deki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fırlatma işleminin ardından konuya ilişkin mesajı paylaşıldı.'Uzay yarışında tarihi bir ana şahitlik ediyoruz'Erdoğan, konuşmasında, deprem afetiyle ülkemizin sarsıldığı zor bir dönemde uzay yarışında tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.'Mühendislerimizin yıllardır gece gündüz üzerinde titizlikle çalıştığı İMECE yer gözlem uydusunu sabahın erken saatlerinde uzaya uğurladık.' diyen Erdoğan, Türkiye'ye stratejik kabiliyetler kazandıracak bu uydumuzun tasarımından üretimine uzaya fırlatılışına kadar bütün aşamalarında emeği geçen herkesi tebrik etti.'Rabbime, böyle bir başarıyı daha milletimize yaşatma imkanı verdiği için hamdediyorum. Ülkemizi küresel teknoloji liginde en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan Milli Teknoloji Hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz.Uzay ve havacılık teknolojilerine yatırım yapmayı, vazgeçilmez bir stratejik öncelik olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde jeopolitik rekabetin sadece dünyada değil, uzayda da devam edeceği anlaşılıyor.'Konuşmasının devamında Erdoğan, şu anda birçok gelişmiş ülkenin, kritik ve stratejik önemde gördüğü uzay alanına yatırım yaptığına dikkati çekti.Küresel uzay ekonomisinin büyüklüğünün, 2009'da 245 milyar dolar iken, 2021'de 469 milyar dolar ulaştığını anlatan Erdoğan, şöyle dedi:'Bu rakamlar günden güne artıyor. Türkiye olarak biz de sürekli vites yükseltiyoruz. Son 20 yılda yaptığımız yatırımlara ilaveten, Milli Uzay Programımızı ilan ederek adeta hedeflerimize doğru koşmaya başladık.Uzman mühendislerimiz, güçlü sanayi kapasitemiz, sayıları giderek artan filiz şirketlerimiz, yetenekli bilim insanlarımız ve elbette en büyük güvence kaynağımız olan Teknofest gençliğiyle sağlam bir birikime sahibiz.TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün kurulmasıyla yetkin insan kaynağımızın yetiştirilmesine hız verdik. Bundan 3 sene önce Türkiye Uzay Ajansı'nı kurarak uzay çalışmalarında farklı bir evreye geçtik.'Türkiye'nin yürüttüğü önemli uzay çalışmaları da Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi:'Halihazırda kendi uydularımızı geliştirmekten Ay yüzeyine araç göndermeye, bir Türk vatandaşını Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolcu etmekten uzay sanayisi ekosistemine kadar her alanda ülkemizi hak ettiği konuma getirecek adımları birer birer atıyoruz.Bugüne kadar yörüngeye gönderdiğimiz 8 haberleşme uydusundan 3'ü görev süresini başarıyla tamamladı. Diğer 5 haberleşme uydumuz ise aktif olarak ülkemize hizmet ediyor.''Bugün de ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü İMECE uydusunu Türkiye Yüzyılı'nın habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik.' ifadesini kullanan Erdoğan, İMECE uydusuyla bir gözlem uydusu için gereken tüm alt sistemlerin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testlerinin Türkiye'de yapıldığının altını çizdi:'Uçuş bilgisayarı ve haberleşme sistemleri gibi kritik uydu teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirdik. Geliştirdiğimiz yüksek çözünürlüklü elektro-optik kamera ile sadece Türkiye üzerinden değil, dünyanın herhangi bir coğrafyasından görüntüler elde edebileceğiz.İMECE uydusu; görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak. Bu projeyle gelecekte üretilecek milli yer gözlem uyduları için ihtiyaç duyulacak tüm altyapı ve kabiliyetleri elde ettik.'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İMECE uydusunun, milli savunma, afet yönetimi, tarım, ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda Türkiye'nin 'gözü' olacağını kaydetti.İMECE ile birlikte bugün uzaya milli kabiliyetlerle geliştirilen AKUP, CONNECTA T2-1, KILIÇSAT gibi başka uyduların da fırlatıldığı bilgisini paylaştı ve ekledi:'Birileri teknolojiyi en basit sanal konferans bağlantılarıyla araya dursun, biz kritik teknolojileri üretip ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda onların hayallerinin bile ulaşamadığı daha nice hedefi, nice projeyi gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz.Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Yüksek çözünürlüklü yerli ve milli uydumuz İMECE'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenleri ayrı ayrı tebrik ediyorum.'