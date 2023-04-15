Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İzmir Şehir Hastanesi' için tarih verdi: Bayramdan önce açacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;Şu muhteşem katılıma bak. Bugün yine adı koca gönlü yüze Kocaeli'nin tüm güzel insanlarına selamlarımı gönderiyorum. Yatırımlarımızın şehrimize, milletimize hayırlı olsun. Bay bay Kemal sen hayatında böyle hastane gördün mü? Sen SGK müdürü olduğun zaman hastanelerin durumu ortadaydı. Neydi o kepazelikler? Hastanelerde hastalarımız rehine alınır ve orada ölürlerdir. Ya bunlara bu vatan teslim edilir mi? Afedersiniz 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilir mi? Kandil'e, terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi? Dün Diyarbakır'daydık. Başkanım bizi bunların eline bırakmayın dediler. Biz sizi bunların eline bırakır mıyız?Bizde ayrım yok, bizde bölücülük yok. Kocaeli şehir hastanemiz bin 218 yatağı ile, modern inşaatı ile iftihar edilecek bir proje.Sırada İzmir var bayramdan önce açacağız. Ülkemizin bütün büyükşehirlerini bunun gibi şehir hastaneleri ile donatacağız.51 gencimizi öldürdüler. Onlar da Kürt'tü. Kardeşlerim bunların derdi Kürt falan değil. Biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Bizde bölücülük yok.Gençler ben de aşığım size. İnşallah ülkemizi tüm büyükşehirlerini bunun gibi hastanelerle donatıyoruz. Şimdi sırada İzmir var. İstanbul'da Çam Sakura muhteşem bir hastane. Kovid'in olduğu dönemde Atatürk Havalimanına 45 günde hastane yaptık. Pakize Öz hastanesini yine 45 günde yaptık. Niye, benim insanıma bu yakışır da onun için. Türkiye'yi sağlık alanında küresel bir cazibe haline dönüştürmek de kararlıyız. Yabancıların ülkemize olan ilgisi de giderek artıyor.Muhalefet her gün yeni iftira ile bu eserlere saldırmayı sürdürüyor. Hatay'da hastane temel atma töreninde bir fotoğraf karesiyle bizi ters köşe yapmak isteyen vardı... O hastane 1 buçuk ay içinde hizmete girecek. Hastane hizmete girdiğinde özür dileyecekler mi?İşte bugün yeni bir mücadelenin içindeyiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önüne türlü türlü engeller çıkarmak için uğraşıyorlar. Ne yaptılar bu muhalefet. 7'li bir masa kurdular kumar masası. Yetmedi tüm terör örgütleriyle anlaştılar. Dikkat edersiniz bu koalisyonda her şey var ama vatandaşa derman yok. Vizyon yok. Ne eğitimde ne sağlık da ne diplomasi de bunların yaptığı bir şey yok. Bunların millete herhangi vaatleri bulunmuyor. Tek yapacakları ortaklarına cumhurbaşkanlığı yardımcılığı koltuğu vermek. Hazineyi tam takır edip ülkeyi işçi memur maaşları ödeyemez hale getirmek. Bunlar bunu daha önce yaptı. Şu anda bir sözcüleri var ya otelde kapalı kapılar arkasında IMF ile görüştüler. Bir tanesi bir zamanlar bakanımdı, hatırlıyorsunuz değil mi? Davos'ta IMF'ın başındakiyle konuşuyoruz. Dedim ki IMF'nin başındaki zata bak dedim ikide bir Türkiye'ye adamlar gönderiyorsunuz. Türkiye'yi ben yönetiyorum siz değil. 2013'te ödemeyi bitirdik ve IMF'i Türkiye'den def ettik.23 buçuk milyon dolar olan IMF borcunu sıfırladık. MB'nin rezervi 27 buçuk milyar dolardı. 100 milyar doların üzerine Merkez Bankası'nın rezervi çıktı. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Yaptıkları yatırımlar ülkenin büyümesine katkıda bulunanları bunlar rahatsız ederler.Şimdi çıkıp bunlara itiraz edecekler. Büyükşehir belediyeleriniz ne yapıyor? İstanbul'da Ankara'da İzmir'de ne yaptılar?FETÖ'cülere PKK'lılara sizi devlete geri alacağız diye kendileri söz vermedi mi? Selo'yu çıkaracaklarmış, çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim çocuk katilini dışarı çıkma sözü verenlerle beraber olur mu?Ya biz devlet yönetiyoruz devlet. Sen bakkal dükkanı bile yönetmedin ya.Bir yanda bizim eser ve hizmet siyasetimiz var bir tarafta bay bay Kemal'in yalan ve iftiraları var. Biz milletimizin ferasetine hep güvendik. Hamdolsun hiç hayal kırıklığına uğramadık.Bugün şehir hastanemizle birlikte çok sayıda yatırımın resmi açılışını yapıyoruz. Yatırım değeri 1,7 milyar lirayı geçen 40 farklı projesinin resmi açılışını buradan yapıyoruz. Kocaeli'ye 150 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık.Ayrıntılar geliyor...