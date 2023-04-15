Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkmenistan Başkanı Berdimuhammedov’a taziye
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov’u telefonla arayarak annesinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan, görüşmede, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'u telefonla arayarak annesinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan, görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
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