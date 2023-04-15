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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. 7'li koalisyonun PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştığını dile getiren Başkan Erdoğan, "7'li kumar masası kurdular. Vizyon yok, program yok. Proje yok. Ne eğitimde ne sağlıkta ne emniyette ne diplomaside bunların yaptığı bir şey yok. Bunların ülkeye ve millete vaatleri bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştılar
Ekleme: 15.04.2023 - 17:30 Güncelleme: 15.04.2023 - 17:56 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

'KANDİL'E,; TERÖR ÖRGÜTÜNE BU ÜLKE TESLİM EDİLİR Mİ?'

'Hastalarımız rehin alınır. Orada ölürlerdi. O zaman SSK'nın başında Bay Bay Kemal vardı. Bay Bay Kemal sen hayatında böyle hastane gördün mü? Bunlara vatan emanet edilir mi? 5 koyunu güdemeyecek olanlara vatan emanet edilir mi? Kandil'e, terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi?

Dün Diyarbakır'da idik. Orada vatandaşlarımızın bize yakarışlarını gördük. 'Ne olur bizi onların eline bırakmayın' dediler. Kandil, bizim Diyarbakır Annelerimizin yavrularını kaçırdı mı? Evet.

Bunların derdi Kürt değil. Biz de ayrımcılık biz de bölücülük yok.

'BU ÜLKEDE HİZMET ETMEK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR

Bugün Kocaeli Şehir Hastanemiz 1218 yatağıyla, deprem izolatörlü modern inşaatıyla... Şu anda bakıyorum iftihar ediyorum. Şimdi sırada İzmir var. İzmir'i de inşallah bayram öncesi yetiştirmeye çalışacağız.'

Türkiye'nin 21 yılda elde ettiği demokrasi ve kalkınma kazanımlarına bakarak esip gürlüyorlar, bu ülkede hizmet etmek her babayiğidin harcı değildir.

Türkiye'yi küresel cazibe merkezi yapmakta kararlıyız. Pandemi hastanelerini salgın döneminde 45 günde yaptık.

7'Lİ KOALİSYONA SERT TEPKİ: KUMAR MASASI KURDULAR

7'li bir masa kurdular. Bunlarda her şey var. Derde devadan gayrı ne ararsan bulunur. Vizyon yok, program yok. Proje yok. Ne eğitimde ne sağlıkta ne emniyette ne diplomaside bunların yaptığı bir şey yok. Bunların ülkeye ve millete vaatleri bulunmuyor.

PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştılar. 7'li kumar masası kurdular.

Mavi boncuk dağıttıkları herkese bakanlık veriyorlar. IMF'yi Türkiye'den defettik, CHP'ye sorsan IMF ile oturup konuşmak lazım, o sizin işiniz.

'20 YILDA 150 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK'

2,3 milyar TL'lik yatırımı Kocaeli'ye kazandırıyoruz. 20 yılda 150 milyar TL yatırım yaptık.
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