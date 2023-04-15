Ankara Sivas arası iki saate düşecek: Tarihi belli oldu 8 bölgeye ulaşım sağlayacak

Ramazan Bayramı'ndan sonra açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının geçtiği Kırıkkale'de heyecanlı bekleyiş başladı. YHT projesi ile iki şehir arasındaki ulaşım süresi 2 saate düşecek.YHT projesinde 926 adet sanat yapısı, 49 adet tünel, 49 adet viyadük, 217 adet alt-üst geçit, 611 adet köprü ve menfez yer alıyor.Hızlı tren hattının geçtiği Kırıkkale'de de vatandaşların heyecanlı bekleyişi başladı.Yüksek hızlı tren hattında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.Bundan sonraki yolculuklarını daha konforlu yapacaklarına inandığını belirten Mehmet Tekin isimli vatandaş, 'Devletimize, milletimize hizmet edenlere candan gönülden teşekkür ediyoruz. Emeği geçen bütün mühendislerimiz olsun, işçilerimiz olsun, hepsinin emeği vardır bu eserlerinde. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu yatırımların daha iyisini, daha güzelini, daha fazlasını bu ülke hak ediyor' diye konuştu.Daha önce ulaşımda sorun yaşadıklarını belirten Ali Kıvanç ise, hızlı tren ulaşımı daha da kolaylaştıracağı için mutlu olduklarını söyledi. Yaşar Gürhan isimli vatandaş da memleketi Yozgat'a hızlı trenle daha rahat gitmeyi istediğini ifade etti.