  • USD: 19,34 - 19,37
  • EURO: 21,39 - 21,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara Sivas arası iki saate düşecek: Tarihi belli oldu 8 bölgeye ulaşım sağlayacak

Türkiye’nin mega projeleri arasında yer alan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki çalışmalarda sona gelindi. Ramazan Bayramı’ndan sonra açılması planlanan YHT projesi ile Sivas-Ankara arasındaki ulaşım süresi 2 saate düşecek.

Ekleme: 15.04.2023 - 14:59 Güncelleme: 15.04.2023 - 15:02 / Editör: Ozge Selin
Ankara Sivas arası iki saate düşecek: Tarihi belli oldu 8 bölgeye ulaşım sağlayacakRamazan Bayramı'ndan sonra açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının geçtiği Kırıkkale'de heyecanlı bekleyiş başladı. YHT projesi ile iki şehir arasındaki ulaşım süresi 2 saate düşecek.

YHT projesinde 926 adet sanat yapısı, 49 adet tünel, 49 adet viyadük, 217 adet alt-üst geçit, 611 adet köprü ve menfez yer alıyor.

Hızlı tren hattının geçtiği Kırıkkale'de de vatandaşların heyecanlı bekleyişi başladı.

Yüksek hızlı tren hattında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.

Bundan sonraki yolculuklarını daha konforlu yapacaklarına inandığını belirten Mehmet Tekin isimli vatandaş, 'Devletimize, milletimize hizmet edenlere candan gönülden teşekkür ediyoruz. Emeği geçen bütün mühendislerimiz olsun, işçilerimiz olsun, hepsinin emeği vardır bu eserlerinde. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu yatırımların daha iyisini, daha güzelini, daha fazlasını bu ülke hak ediyor' diye konuştu.

Daha önce ulaşımda sorun yaşadıklarını belirten Ali Kıvanç ise, hızlı tren ulaşımı daha da kolaylaştıracağı için mutlu olduklarını söyledi. Yaşar Gürhan isimli vatandaş da memleketi Yozgat'a hızlı trenle daha rahat gitmeyi istediğini ifade etti.

1

Ankara Sivas arası iki saate düşecek: Tarihi belli oldu 8 bölgeye ulaşım sağlayacak

Ankara Sivas arası iki saate düşecek: Tarihi belli oldu 8 bölgeye ulaşım sağlayacak

Ankara Sivas arası iki saate düşecek: Tarihi belli oldu 8 bölgeye ulaşım sağlayacak



GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Hollanda’da Kur'an-ı Kerim’e alçak saldırı: Yine İslam’ı hedef aldılar
Osman Gökçek'ten Şaban Sevinç'e tokat gibi cevap!
Bayraktar Kızılelma'dan güzel haber: Kritik testi başarıyla geçti
Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de iftar programında açıklamalar
Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa etti
Osman Gökçek sahur programına katıldı
Almanya'da skandal görüntüler! Cemil Bayık: Dostlarımızdan Apo için özgürlük istiyoruz
İYİ Partili İzsiz kendini böyle savundu: Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştılar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
YSK geçici aday listesini yayınladı
Foreign Policy'den dikkat çeken analiz: Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor
Sudan’da sıcak çatışmalar başladı! Türk Büyükelçiliği’nden flaş uyarı!
Japonya'da suikast alarmı! Japon Başbakan Kişida’nın ziyaretinde patlama yaşandı
Süreler kısalıyor ulaşım kolaylaşıyor: İstanbul-Antalya arası 5 saate düşecek! Yeni dönemde de yatırımlar hız kesmeyecek
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “Cumhurbaşkanımız evinde oturup video çekmiyor'
Rekabet Kurumu harekete geçti! Mercek altına alınıyor
Bakan Kurum: İFM 17 Nisan'da hizmete açılacak
Karadeniz gazında sona gelindi! Türkiye çifte bayrama hazırlanıyor
Türkiye'nin keskin gözü İMECE uzaya fırlatıldı!
Mıknatıslı bilye yutan Miraç, ameliyatla yaşama tutundu

Mıknatıslı bilye yutan Miraç, ameliyatla yaşama tutundu

Marmara'da endişelendiren görüntü: Müsilaj kâbusu geri mi döndü?

Marmara'da endişelendiren görüntü: Müsilaj kâbusu geri mi döndü?

Depremin vurduğu Nurdağı'nda köy evlerinin ilk etabı bayramda teslim edilecek

Depremin vurduğu Nurdağı'nda köy evlerinin ilk etabı bayramda teslim edilecek

“Çocuk benden değil!” diyerek hamile eşini öldürmüştü

“Çocuk benden değil!” diyerek hamile eşini öldürmüştü

İstanbul'da barajların doluluk oranı: Yüzde 44,38

İstanbul'da barajların doluluk oranı: Yüzde 44,38

Ankara ile İstanbul arasına 'Süper hızlı tren' geliyor! Süre 1,5 saate düşecek

Ankara ile İstanbul arasına 'Süper hızlı tren' geliyor! Süre 1,5 saate düşecek