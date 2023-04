Zabıtaya küfürler savurup darbeden Şahin Sevinç CHP'den milletvekili adayı oldu...

CHP'nin 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 28'nci Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerine dönük milletvekili aday listesini belirlemesinin ardından oluşturulan liste, Bursa'da tepki çekti. İki bölgede 20 ismin yer aldığı listede, 3 yıl önce zabıta saldırısıyla kentin gündemine oturan Yıldırım Belediyesinde Meclis üyesi CHP'li Şahin Sevinç'e de yer verilmesi şaşkınlık yarattı. Sevinç saldırgan hallerini telefonla kaydeden Zabıta memuruna, 'Çekme tokadı yersin' demişti.KAÇAĞA KARŞI ÇIKMIŞTIBursa 2'nci bölge 5'nci sıradan listeye giren Sevinç, tespit edilen ruhsatsız kaçak bir yapının yıkımına karşı çıkmış ve arkadaşıyla geldiği yıkım alanında zabıta memurlarına saldırmıştı. Agresif tavırlarıyla kameralara yansıyan Sevinç, Belediye tarafından alınan kaçak yapının yıkım kararına rağmen, görevlilere bilgi verilmeden yıkım yapıldığını savunmuştu. Zabıta memurları ise, yıkımı engelleme çalışan Şahin Sevinç'in saldırgan hallerini cep telefonlarıyla an be an kaydetmişti. Sevinç, görüntü alan Zabıta memurunu, 'Çekme yoksa tokadı yersin' diyerek tehdit etmişti. Yanında getirdiği arkadaşı ise bir zabıta memuruna yumruk atarak yaralamıştı.SARIBAL 3'NCÜ SIRADADiğer yandan CHP'nin Bursa'da önemli isimlerinden biri olan Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, bu seçimlerde aday listesine 2'nci bölge 3'ncü sıradan girmesi, bazı partililerin de tepkilerine neden oldu. Orhan Sarıbal, daha önce bir dönem AK Parti'den Milletvekili olan ve şimdi de 7'li koalisyonun Bursa'da 2'nci sırayı verdiği Gelecek Partili Cemalettin Kani Torun'un ardından 3'ncü sırada yer aldı. Bursa'da 5 Milletvekili bulunan CHP'de Sarıbal'ın göz ardı edildiği ve seçilemeyecek bir sıraya konmasına kendisinin tepki gösterdiği belirtiliyor.