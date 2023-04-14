Niğde'de 132 bin dolu makaron ele geçirildi

Niğde'de bir araçta 132 bin dolu makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir aracı durdurdu.Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 132 bin dolu makaron bulundu.Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.