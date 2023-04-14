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Kırşehir'de katilin savunması: Öldür talimatını köpeğim verdi

Boztepe'de Hamdi Aydoğan'ı öldüren zanlı, mahkemede cinayeti itiraf etti ve yaşananları anlattı.

Ekleme: 14.04.2023 - 15:01 Güncelleme: 14.04.2023 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Kırşehir'de katilin savunması: Öldür talimatını köpeğim verdiKırşehir'in Boztepe ilçesinde Uzunpınar köyünde oturan besici 30 yaşındaki Hamdi Aydoğan, ayrıldığı evine dönmedi.

Ailenin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler, Aydoğan'ın bulunması için çalışma başlattı.

Drone destekli aramalarda Aydoğan, Çevirme köyü yakınlarında boş arazide ölü bulundu.

Boğazında ip izine rastlanan Aydoğan'ın cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İlk otopsi raporunda Aydoğan'ın iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son görüştüğü kişi tutuklandı
Aydoğan'ın en son, besici 31 yaşındaki Bayram Erdoğdu ile görüştüğü belirlendi. Şüpheli Erdoğdu, jandarma tarafından gözaltına alındı. Aydoğan'ı öldürdüğü belirlenen Bayram Erdoğdu, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Bayram Erdoğdu'nun yargılanmasına, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada sanık Erdoğdu ile avukatı hazır bulundu.

Kırşehir'de katilin savunması: Öldür talimatını köpeğim verdi

'Köpeğim öldürmemi söyledi'
Mahkemede Hamdi Aydoğan'ı öldürdüğünü itiraf eden Bayram Erdoğdu, şunları söyledi:

'Hamdi ile aramızda 4 büyükbaş hayvan için alacak verecek meselesi vardı. Kendisinden 4 büyükbaş hayvan aldım ve boş senede imza attım. Atarken de sözlü olarak 40 bin TL olarak fiyatı belirledik. Fakat günler sonra Hamdi borcunu tahsil etmesi gerektiğini, ona olan borcumun 300 bin TL olduğunu söyledi. Kendisine güvendiğim için boş senede de imza atmıştım. Borcumun bu kadar olmadığını söyledim ve tartışmaya başladık. Amacım öldürmek değildi. O anlık öfkeyle, yerde bulunan baltayla önce kafasına vurdum, bayıldı. Sonra köpeğimin bana, 'Bence öldürmelisin, yoksa o seni öldürecek' demesi üzerine eşeğimin boğazındaki iple boğarak öldürdüm.'

Mahkeme heyeti, Bayram Erdoğdu'nun avukatının talebi üzerine, akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor isteyerek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kırşehir'de katilin savunması: Öldür talimatını köpeğim verdi


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