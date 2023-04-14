Jeffry Flake ile kaçak görüşen Kılıçdaroğlu'nu Çavuşoğlu ifşa etti: Bizden izin alınmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüşmesine ilişkin açıklamada bulunarak, 'Bu görüşmeyle ilgili bize bir şey söylenmedi. Kimle görüşürse o bizim bakanlıktan da izin, görüş alması gerekiyor.' dedi.Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 29 Mart'ta ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmesi ise siyaset kulislerinde yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde söz konusu görüşmeyi gerçekleştirmesi büyük tepkilere neden oldu.Habertürk canlı yayınına konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçim ortamında bir büyükelçinin bir adayla görüşmesinin doğru olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, 'Bu görüşmeyle ilgili bize bir şey söylenmedi. Kimle görüşürse o bizim bakanlıktan da izin, görüş alması gerekiyor.' dedi.Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Diplomaside gelenekler, teamüller vardır. Bu büyükelçi ve bizim düzeyimizde de geçerlidir. Uluslararası örgütler düzeyinde de. Bir ülke seçim atmosferine girdiği zaman mecburi olmadığı sürece o ülkeye ziyarette de bulunulmaz. Yanlış anlaşılır diye. Büyükelçi tabii ki herkesle görüşür. Seçim ortamında bir büyükelçinin seçici bir şekilde bir adayla görüşmesi doğru değildir. Açık bir şekilde taraf tutan ülkelerin olduğu ortamda büyükelçilerin çok dikkat etmesi lazım. Bazen bize başvuruyorlar görüşmek istedikleri zaman. Bu görüşmeyle ilgili bize bir şey söylenmedi. Kimle görüşürse o bizim bakanlıktan da izin, görüş alması gerekiyor. Bir belediye başkanı da görüşmeden önce. Kanunlar, kurallar onu söylüyor. Bir görüşümüzü sorması lazım, iki o görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermesi lazım.'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı programda Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Avrupa ülkeleri ile vize serbestisi' vaadine de değindi.Vize serbestisi konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) karar alması gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, 'AB, vize serbestisiyle ilgili Kılıçdaroğlu'na söz mü verdi?' ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na cevaplaması zor bir soru yöneltti.Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun vize serbestisi vaadine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:'Sayın Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini takip ediyorum. Biz de 'bekara boşanmak kolay' derler. Sürekli yapamayacağı şeyleri vaat ettiğini görüyorum. Vize serbestisi konusunda kimin karar alması lazım? AB'nin karar alması lazım. Biz 5 diyoruz onlar 6 kriter kaldı diyor. Sonuçta AB karar verecek. 3 ay içinde AB vize serbestiyetiyle ilgili söz mü verdi? Bunu bilmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu terörle mücadelede nasıl bir kanun çıkartacakmış? Kanun hükmü kararname ile işten atılanları çıkaracağız diyor. Şimdi KHK ile atılan FETÖ'cü var. Demokrasi, özgürlükler, insan hakları hepimiz için önceliktir. Darbe girişiminden sonra bile OHAL'de bile azami dikkat etmişizdir. AB müzakere sürecinde en zor fasıllar 23 ve 24. İnsan hakları, özgürlük ve adaletle ilgili. Bize bildirmemelerine rağmen Türkiye bu iki faslın açılış kriterlerini gerçekleştirmiştir. Ama açmadılar. Son birkaç yıldır vize serbestisiyle ilgili diyaloğu başlatalım diyoruz. Atılacak adımlar belli. Terörle Mücadele Kanunu'nda nasıl bir değişiklik yapacak da bunu elde edecekmiş? AB isterse bu kararı alır. AB siyasi karar alıyorsa onu da bilelim. Bu konularda nasıl bir değişiklik yapacak sayın Kılıçdaroğlu? Esas konu terörle mücadele.'