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İstanbul'da telefonuna gelen şifreyi dolandırıcılara söyleyen esnaf, 2 milyon lirasından oldu

Bir esnaf, kendisini telefonla arayarak banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara 2 milyon lirasını kaptırdı. Polis, tespit ettiği 6 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 14.04.2023 - 11:13 Güncelleme: 14.04.2023 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da telefonuna gelen şifreyi dolandırıcılara söyleyen esnaf, 2 milyon lirasından olduOnca uyarıya rağmen, yine birileri dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor.

Bu kez hedefteki kişi, İstanbul'da esnaflık yapan 48 yaşındaki F.Ç. oldu.

Dolandırıcılar telefonla ulaştıkları F.Ç.'ye, kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı.

2 milyon lira başka hesaba aktarıldı
Hesaptaki bir hatayı düzeltmek için telefona gönderilen şifreyi istediklerini söyleyen dolandırıcılar, o an işi başından aşkın olan F.Ç.'yi kandırabildi.

Şifreyi veren F.Ç., sonrasında hesabını kontrol ettiğinde 2 milyon lirasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü.

Bunun üzerine polise giden F.Ç., şikayetçi oldu.

6 şüpheli tespit edildi
İhbar üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği, hemen harekete geçti.

Banka hesap dokümanları incelendiğinde çalınan paranın art arda başka hesaplara aktarıldığı belirlendi.

Soruşturma sonucunda 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Hepsi tutuklandı
Ekipler, düzenledikleri operasyonla dolandırıcılık şüphelisi 6 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da telefonuna gelen şifreyi dolandırıcılara söyleyen esnaf, 2 milyon lirasından oldu

Hepsi tutuklandı
Ekipler, düzenledikleri operasyonla dolandırıcılık şüphelisi 6 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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