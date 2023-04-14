İstanbul'da telefonuna gelen şifreyi dolandırıcılara söyleyen esnaf, 2 milyon lirasından oldu

Bir esnaf, kendisini telefonla arayarak banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara 2 milyon lirasını kaptırdı. Polis, tespit ettiği 6 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Onca uyarıya rağmen, yine birileri dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor.Bu kez hedefteki kişi, İstanbul'da esnaflık yapan 48 yaşındaki F.Ç. oldu.Dolandırıcılar telefonla ulaştıkları F.Ç.'ye, kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı.Hesaptaki bir hatayı düzeltmek için telefona gönderilen şifreyi istediklerini söyleyen dolandırıcılar, o an işi başından aşkın olan F.Ç.'yi kandırabildi.Şifreyi veren F.Ç., sonrasında hesabını kontrol ettiğinde 2 milyon lirasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü.Bunun üzerine polise giden F.Ç., şikayetçi oldu.İhbar üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği, hemen harekete geçti.Banka hesap dokümanları incelendiğinde çalınan paranın art arda başka hesaplara aktarıldığı belirlendi.Soruşturma sonucunda 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.Ekipler, düzenledikleri operasyonla dolandırıcılık şüphelisi 6 kişiyi gözaltına aldı.Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ekipler, düzenledikleri operasyonla dolandırıcılık şüphelisi 6 kişiyi gözaltına aldı.Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.