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Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Kalkan' operasyonu: 16 kişi tutuklandı

Diyarbakır merkezli 11 ilde hackerlara yönelik düzenlenen 'Kalkan' isimli operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 4 kişi serbest bırakıldı.

Ekleme: 14.04.2023 - 22:29 Güncelleme: 14.04.2023 - 22:35 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Kalkan' operasyonu: 16 kişi tutuklandıSiber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Diyarbakır merkezli 11 ilde ‘Kalkan' isimli operasyon düzenlendi. Ekipler, belirlenen adreslerde çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi. Polis, şüphelilerin özelikle geniş yetkilere sahip üst düzey kamu görevlilerini hedef aldığını belirledi.

Şüphelilerin gönderdikleri sahte maillere tıklayan kişilerin şifrelerinin ele geçirildiği tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca bir sanal platform kurdukları, söz konusu platforma referans ile üye olunduğu belirlendi.

Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Kalkan' operasyonu: 16 kişi tutuklandı

Şüphelilerin kurdukları platform üzerinden siber polisine yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini birbirlerine anlattıkları da tespit edildi. Hacker örgütüne operasyon düzenleyen polis, örgüt elebaşının başka bir suçtan tutuklu olduğunu da tespit etti.

Ayrıca, örgüt yöneticilerinin birbirlerini sadece sanal isimleri ile tanıdıkları, gerçek hayatta hiç tanışmadıkları belirtildi.

Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Kalkan' operasyonu: 16 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 16 şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2'si emniyetten 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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