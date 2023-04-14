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CHP teşkilatlarında FETÖ isyanı! Teşkilat yöneticileri kıyameti kopardı

FETÖ'cü Taraf gazetesinin eski yazarlarından Yüksel Taşkın'ın İzmir 1. bölge ilk sıradan, DEVA Partili Sadullah Ergin'in ise Çankaya'dan aday gösterilmesi CHP teşkilatlarında kıyameti kopardı.

CHP teşkilatlarında FETÖ isyanı! Teşkilat yöneticileri kıyameti kopardı
Ekleme: 14.04.2023 - 10:37 Güncelleme: 14.04.2023 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
CHP teşkilatlarında FETÖ isyanı! Teşkilat yöneticileri kıyameti kopardı
FETÖ'cü Taraf gazetesinin eski yazarlarından Yüksel Taşkın'ın İzmir 1. bölgeden ilk sırayı kapması, DEVA Partili Sadullah Ergin'in ise Çankaya'dan aday gösterilmesi öfke patlamasına sebep oldu.

CHP teşkilatlarından öncü isimlerin parti kurmaylarına 'Buna nasıl izin verirsiniz?' şeklinde mesajlar atarak duruma isyan ettiği ortaya çıktı.

Listesini LGBT savunucuları ve PKK güzellemeleri yapan isimlere de açan CHP'de en çok tepki gören isimler Yüksel Taşkın ve Sadullah Ergin oldu.

İttifaktaki küçük partilere kontenjan açabilmek için kendi siyasilerinin üstünü çizen CHP'de bu kez FETÖ isyanı başladı.

FETÖ'cü Taraf gazetesinin 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen eski yazarı Yüksel Taşkın'ın İzmir 1. bölgeden ilk sırayı kapması tepkilere neden oldu.

FETÖ ile bağlantısı olduğu öne sürülerek AK Parti'den uzaklaştırılan DEVA Partili Sadullah Ergin'in ise Çankaya'dan aday gösterilmesi CHP tabanında büyük rahatsızlık yarattı.

'NASIL KABULLENELİM?'
Aday listesindeki FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen isimler için fedakarlık yapmaları istenen CHP teşkilatları ise yaşanan skandala isyan bayrağı açtı.

Teşkilat yöneticilerinin bu süreçte başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı olmak üzere parti kurmaylarına sitem etti.

Salıcı; 'Buna nasıl izin verirsiniz?', 'Bu durumu nasıl kabullenelim?' şeklinde mesajlar atarak tepki gösterdiği öne sürüldü.


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