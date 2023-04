'Bedava traktör vereceğiz' diyerek vatandaşı kandıran Özgür Özel şimdi de altın sözü verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2019 yerel seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör vereceğiz. CHP'ye oy verene traktör bedava" açıklamasında bulundu. Özel, seçmeni kandırdığı traktör vaadi için daha sonra yaptığı açıklamada "Onu çarpıcı olsun diye yazdık" demişti.Özel bu sefer tam altın vaadinde bulundu. 14 Mayıs genel seçimlerine 1 ay kala CHP'nin yeni vaadini açıklayan Özgür Özel, HALK TV ekranlarında akla ziyan bir açıklamada bulunarak şunları söyledi: "Yoksulluğu ortadan kaldırmak için her aileyi gelir seviyesine getireceğiz. Bunun adı bir asgari ücret. Buna denk gelen altın nedir? Bir tam altın 8 binin üzerinde. Diyoruz ki tamamen yoksula ve hiçbir geliri olmayana her ay bir tam cumhuriyet altını vereceğiz. Geliri asgari ücretin altındaysa yarım altın vereceğiz. Geliri 5-6 bin liraysa çeyrek altın vereceğiz. Bunu da altın kartla vereceğiz."Sosyal medyada ise Özgür Özel'in tam altın, yarım altın ve çeyrek altın vaadine yönelik yorumlar yapıldı. Seçmen, Özel'in "bedava traktör" vaadiyle seçmeni kandırdığını anımsatarak tepkisini Özel'e sosyal medyadan iletti. Kimi sosyal medya kullanıcıları ise CHP'nin "tam altın" vaadini dalga konusu yaptı.Seda Arslan: "Özgür Özel: 'Yoksul aileye her ay bir tam altın" daha önce de: 'Her çiftçiye traktör' demişti. En azından sözünüzü tutup CHP'li belediyelerde olan çiftçilere traktör verseydiniz."Ömer Yılmaz: "Özgür Özel: "Hiçbir geliri olmayana her ay bir tam altın vereceğiz" Hobbaa.... Hoş geldin tam altın... Güle güle bedava traktör. Millet artık yemiyor be"Mahmut Gögüs: "Yarın çıkıp bunu da 'çarpıcı olsun diye söyledik.' demeyesin Özgür bey"Songül Kızılkaya: "Ufak atta civcivler yesin"Sezgin Karakul: "Traktör sözü veren de sonrasında 'çarpıcı olsun diye böyle dedik' diyen de kendisiydi... Kendi seçmenlerine bile saygısı olmayan bir zihniyetin söz ve vaat verme noktasında sınır tanımaz olacağını kestirmek zor değil. Ne de olsa CEHAPE seçmeni her şartta tıpış tıpış oy veriyor"Şaban Oran: "Aynı kişi yerel seçimlerde her çiftçiye traktör sözü vermişti, seçimden sonra da yalan söylediğini kabul etmişti. Hiç utanmıyor."Necmi Gümüş: "Traktör vereceğiz diyen de bu değil miydi? Traktör alanlar parmak kaldırsın…"Öte yandan 7'li koalisyonun ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte verdiği ve hiç gerçekleştirmediği vaatleri yine gündem konusu oldu. Halka seçimlerde bol keseden vaatlerde bulunan Bay Kemal ve ekibi verdikleri hiçbir sözü yerine getirmedi.İŞTE BAY KEMAL'İN VERDİĞİ VE HİÇ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ VAATLER"Türkiye yüz yıldır metroyu konuşuyor ve geldiğimiz nokta ne? 12 buçuk kilometre metro. AK Parti döneminde yapılan 7 buçuk kilometre. Biz '5 yılda 80 kilometre metro yapacağız' diyoruz. Bu açık ve net bir taahhüt."Ekrem İmamoğlu, İBB'nin başına geçtikten sonra son 4 yılda sadece 7,2 km metro yapıldı. Bu Kılıçdaroğlu'nun bir yılda vadettiği metronun yarısı kadar etmiyor.Kılıçdaroğlu, "Müze Metro istasyonları kuracağız." vaadinde bulunmuştu.Aynı vaadi Ekrem İmamoğlu'da 2019 yılında verdi. Ancak henüz açılmış bir "Müze Metro" yokİBB adaylığı sırasında Kılıçdaroğlu "Biyolojik arıtmayı devreye sokarak, arıtılmış suları kent kullanımına sokacağız" diyerek projeyi vaatleri arasında açıklamıştı.Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde bir önceki İBB yönetimi tarafından planlaması yapılan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma tesisini gerek olmadığını söyleyerek iptal etti.Kılıçdaroğlu 2009'da 3. Köprü için, "İstanbullular birlikte buna karar vermemiz lazım. Mesele, bu projeye baştan karşı çıkmak veya baştan kabul etmek değil. Akılcı, mantıklı, tarafların en azından kaygılarını giderecek bir proje olarak ele almak." dediKılıçdaroğlu'nun 3. Köprü için yaptığı bu açıklamaya rağmen CHP 3. Köprünün iptali için birçok defa çeşitli sebeplerden mahkemeye başvurdu. Gezi olayları için protestocular tarafından iletilen maddelerden biride 3. Köprünün iptaliydi.CHP'nin Eşit Yurttaş Özgür Toplum isimli "Demokrasi Raporu"nda Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması önerilmektedir.15 Temmuz 2018'de KHK ile Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. CHP bunu çeşitli platformlarda eleştirerek iktidara gelmesi durumunda burada değişiklik yapacağını açıkladı.Eğitimin tam güne çıkartılacağı belirtilen bildirgede, taşımalı eğitime son verileceği vurgulandı. 2015 yılında tam gün eğitim vaadinde bulunan CHP sonrasında ise tam gün eğitim uygulamasının İmam Hatip'leri doldurmak için hayata geçirildiğini iddia etti.CHP, 2015 seçimleri öncesinde "12 Eylül askeri darbesinin mirası olan darbe yasalarını tümüyle ortadan kaldıracağız." vaadinde bulundu. Ancak, bugüne kadar gerçekleştirilen hemen her anayasa değişikliği için CHP karşı çalışma yaptı.Kılıçdaroğlu 2017 yılında, "Bir partinin genel başkanı nasıl tarafsız olur? Velev ki seçildi, nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Partili birisinin adaylığını ahlaki açıdan da, vicdani olarak da doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde açıklanan bildirgede Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda partisinden ayrılmayacağı açıklandı.2018 seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu, "Bizim onurumuzu zedeleyen Mavi Marmara Anlaşmasını iptal edeceğiz. 9 vatandaşın haklarını savunacağız." dedi.Ancak aynı dönemde yaptığı başka bir açıklamada ise hem İHH hem de şehitleri aşağıladı. "Bunların bir de kuruluşları var İHH diye, Mavi Marmara'da ölülerine bile sahip çıkmadılar bunlar. Bunlar da paracı, iradelerini satabiliyorlar. Bir de kendini Müslüman kabul ediyorsunuz?"Kılıçdaroğlu, "Ülkenin lojistik avantajlarını ortaya çıkarmak üzere Karadeniz'i, Doğu ve İç Anadolu üzerinden Akdeniz'e bağlayan demir yolu hatları inşa edilecek. Marmara Bölgesi'nin etrafında bir ulaşım çemberi oluşturulacak." vaadinde bulundu.Ancak, Kılıçdaroğlu ihalesi yapılan Bursa - Bandırma demiryolunu pahalı diyerek eleştirdi. Daha önce ise Marmaray projesi "Ne gerek var" demişti.