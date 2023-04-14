Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj: Diyarbakır bugünden daha müreffeh olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da "Depremzedelerle İftar Programı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Diyarbakır son 40 yılda hiç olmadığı kadar huzur ve emniyet içinde. Hiç endişe etmeyin, yarının Diyarbakır'ı bugünkünden daha müreffeh olacaktır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Kürt kardeşlerimizi iki Kürt düşmanı, demokrasi düşmanı yapının; CHP ve HDP zihniyetinin insafına asla bırakmayacağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da 'Depremzedelerle İftar Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, 'Siyaset ve toplum mühendislikleri ile ülkemizi yeniden 90'ların siyasi istikrarsızlarına sürüklemek isteyenler amaçlarına ulaşamayacaktır. Bunun teminatı AK Parti'dir.' dedi.6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin büyüklüğünü tarife kelimeler yetersiz kalıyor. Bilim insanları depremleri asrın doğal afeti olarak tanımlıyor.Deprem turisti gibi gelip birkaç gün sonra sırra kadem basanların hezeyanlarını dikkate almıyoruz. Milletimiz deprem yıkıntıları üzerinden siyasi rant peşinde koşanları çok iyi biliyor.20 yılda sessiz bir devrime imza attık. Batı'daki vatandaşlarımız hangi standartta yaşıyorsa aynı iklimi burada da tahsis ettikSiyaset ve toplum mühendislikleri ile ülkemizi yeniden 90'ların siyasi istikrarsızlarına sürüklemek isteyenler amaçlarına ulaşamayacaktır. Bunun teminatı AK Parti'dir.Diyarbakır son 40 yılda hiç olmadığı kadar huzur ve emniyet içinde. Hiç endişe etmeyin, yarının Diyarbakır'ı bugünkünden daha müreffeh olacaktır.Bölgemizden terörün karanlık gölgesi kalktıkça şehirlerimiz huzur buluyor, rahata eriyor, yatırımla, hizmetle, istihdamla, kalkınma hamlesiyle tanışıyorKürt kardeşlerimizi iki Kürt düşmanı, demokrasi düşmanı yapının; CHP ve HDP zihniyetinin insafına asla bırakmayacağız