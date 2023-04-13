Bakan Çavuşoğlu direksiyona geçti: Mısırlı mevkidaşını Togg ile iftara götürdü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti amacıyla Ankara’da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şukri ile bir araya geldi. Basın toplantısının ardından iki bakan, Bakan Çavuşoğlu'nun kullandığı Dışişleri Bakanlığına ait Togg ile Resmi Konut’taki iftar programına geldi.

Mısırlı mevkidaşı ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, daha sonra Mısırlı mevkidaşı ile Togg T10X aracı inceledi.Şoför koltuğuna oturan Çavuşoğlu, Şukri ile iftar için Dışişleri Bakanlığı resmi konutuna hareket etti.