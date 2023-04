Akşener’in danışmanı İYİ Parti listesini topa tuttu: Ülkeyi bu kadro mu yönetecek?

İYİ Parti milletvekili listesinin açıklandığı andan itibaren parti teşkilatında huzursuzluk dışarı taşmaya başladı. İYİ Partili isimler arasında listede aday gösterilen bazı isimlere yönelik her geçen gün eleştirilerin dozu artarken İYİ Parti Genel Başkanı Danışmanı Hasan Sami Özvarinli, İYİ Parti'nin milletvekili listesini adeta topa tuttu.Sosyal medya platformu Twitter'da aday listesi hakkında çeşitli iddiaları da gündeme getirerek paylaşımlar yapan Özvarinli, 'Her şeyin bilincinde ve farkındayız. Türk Milletine karşı sorumluluğumuz ve sırra vakıf olmanın verdiği yükün altında Milletimiz adına mücadelemizi devam edeceğiz. Uygun zamanda, tek kıymetlimiz olan Türk Milletinin menfaatleri için kimsenin gözünün yaşına bakmadan konuşacağız' dedi.'TÜRK MİLLETİNE YAKIŞMAYAN…'Özvarinli, 11 Nisan'da başladığı paylaşımlarda, farklı günlerde, aday listesindeki kimi isimlerle ilgili farklı eleştiriler getirmeye başladı. Özvarinli, İYİ Parti Gaziantep 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Mustafa Gürban'ın adaylığına tepki gösterip 'Bu şahsın listeden istifa etmesi gerekir. Böyle bir kişi Türk Milletini temsil edemez' ifadelerini kullanarak İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu'yu da ekledi.Ayrıca Gürban'ın sosyal medya paylaşımları olduğu iddia edilen paylaşımları alıntılayarak Özvarinli 'Kim bu adamın pazarlığını yaptı Buğra Kavuncu? Derhal Türk Milletine yakışmayan bu şahsı listenizden düşürün!' ifadelerini kullandı.'ÜLKEYİ YÖNETMEYE TALİP OLMAK CİDDİYET İSTER'İYİ Parti'nin milletvekili listelerini yerden yere vuran Özvarinli 'İktidar olmak, ülkeyi yönetmeye talip olmak ciddiyet ister... Sosyal medyası yerine kesesine baktığınız insanları milletvekili yaparsanız herkes gerçekleri anlar. Ama gün gelir hiçbir şey gizli kalmaz... Çünkü memleket evlatları her yerde vazifesini yapmıştır ve yapacaktır! Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Hâlbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar, Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar' şeklinde yazdı.'ÜLKEYİ YÖNETECEK KADROLAR BUNLAR MI?'Özvarinli, İYİ Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı Adnan Beker'in bazı suçlara karıştığını ileri sürerek adaylığına da karşı çıktı. Özvarinli, 'Maybach arabasıyla dolaşan kömürcü... Neden aday oldu? Ülkeyi yönetecek kadrolar bunlar mı?' yorumunda bulundu.'HEPSİNİ TEK TEK PAYLAŞACAĞIM'Özvarinli, sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdüreceğini ifade ederek kendisine adaylarla ilgili bilgiler geldiğini belirtip 'Değerli dava arkadaşlarım her saniye bir adayla alakalı bilgi gelmekte. Hepsini tek tek paylaşacağım, Türk Milletinin menfaatleri için bunu yapacağım. Bildiklerimi Türk Milletinin vicdanına emanet edeceğim' dedi.'MİLLETİNVEKİLLİĞİNİ SATANLARIN İSİMLERİ BANKA DEKONTLARINDA YAZIYOR!'İYİ Partili Özvarinli, miletinvekilliğinin satıldığını ileri sürerek şu açıklamayı yapmayı ihmal etmedi: 'Bu ülkede esas mücadele namusluyla namussuzların mücadelesi... Biz namuslulardan olacağız! Banka dekontları ile tehdit edilip susturulan siyasetçilerden olmayacağız. Milletinvekilliğini satanların isimleri banka dekontlarında yazıyor!''BU ADAYLARI KİM NE İÇİN ADAY YAPTI?'İYİ Parti İstanbul 3. Bölge 2. Sıra Milletvekili Adaylığını da eleştiren Özvarinli, 'Bu şahsı kim ne için aday yaptı? Mazisi nedir?' diye sorduktan sonra 'Bu listelerin hesabı sorulmaz mı zannetiniz? Bu haberle ilgili açıklama yapılmalı acilen!' dedi.'BEDELİ NE OLURSA OLSUN…'Ayrıca İYİ Parti Elazığ 1. Sıradan Milletvekili Adayı olan Avukat İrfan Sönmez'in FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e övgüler dizdiği iddia edilen görüntülerini paylaşan Özvarinli, farklı iddialarda da bulunup 'Bu adaylar neredeydi şimdiye kadar ve kim getirdi masaya bunları? Elazığ 1. Sıra adayı...' dedi.Özvarinli şunları da yazdı: 'Bir Ülkücü olarak her şeyden öte Türk Milletinin kandırılmasına ve milletime yeni kumpaslar kurulmasına sessiz kalamazdım. Vazifemi yapmaya devam edeceğim bedeli ne olursa olsun! Bu mücadele; Kirlenmeyen dünyaları ile devletine hizmet etmek isteyen Anadolu çocukları uğruna verilen bir mücadeledir! Anadolu'nun öz evlatlarını milli ve manevi söylemlerle arkasında saf tutturup perde arkasında rüşvetlerle iş çevirenleri deşifre etmenin mücadelesidir!''HDP İLE BAKANLIK BÖLÜŞECEK YAPININ ÖN HAZIRLIĞI YAPILMIŞ. NETİCESİNDE BU UCUBE LİSTELER ÇIKMIŞTIR!'Özvarinli daha sonra şu paylaşımda bulundu: 'HDP ile bakanlık bölüşecek yapının ön hazırlığı yapılmış... FETÖ mensupları insiyatifi ele almış... Liberalizmin doruklarında fantezi kuranlar milli ve manevi ülkülerimizi yok etme hayali kurmuş... Neticesinde bu Ucube Listeler çıkmıştır!''TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN TEMSİLİ BUNLARA MI KALDI?'İYİ Parti Ordu 1. Sıradan Milletvekili Adayı, eski İçişleri Bakanı ve FETÖ ile bağı olduğu iddia edilen İdris Naim Şahin'in adaylığına da karşı çıkan Özvarinli 'Türk Milliyetçiliğinin temsili bunlara mı kaldı?' sorusunu da yöneltti.'PARA KARŞILIĞI VEKİLLİK VERENLER, BAŞA GEÇERSE ÜLKEYİ PARA KARŞILIĞI HERKESE SATARLAR!'Özvarinli sosyal medya hesabından bazı iddialar dile getirerek şunları söyledi: 'Maskeli balo ve onun sahte yüzleri... Bir bir maskeleriniz düşecek! Pis oluktan temiz su akmaz! Bunlara devlet emanet edilmez. En ahlaksız olana bile utanmadan para karşılığı vekillik verenler, başa geçerse ülkeyi para karşılığı herkese satarlar! Ufak menfaatleri için bile bugün böyle yapanlar yarın işin başına geçseler vatanı satarlar!'CHP'Yİ DE ELEŞTİRDİ!Özvarinli, İYİ Parti milletvekili listesi dışında CHP listesinden Diyarbakir 1. sıradan aday gösterilen Sezgin Tanrıkulu'nun aday yapılmasını da eleştirerek, 'CHP'nin Diyarbakır adayı Sezgin Tanrıkulu, sosyal medyasından yaptığı yayınlarda Türkiye'nin insan hakları ihlalleri yaptığını söyleyerek devletimize karşı asılsız suçlamalar yapmakta. Bölücü başına avukatlık yapan bu şahsın Atatürk'ün partisinde ne işi var hala anlamış değilim!' yorumunda bulundu.