14 Nisan hava durumu: O illere yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusunun yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevrelerinin; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun; Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adana ile Kahramanmaraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde ise sıcaklıkların artması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 10°C, 21°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 11°C, 20°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 8°C, 20°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 9°C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 4°C, 18°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 8°C, 24°CParçalı ve az bulutluİZMİR 11°C, 20°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 6°C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 12°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 11°C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY 5°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluK.MARAŞ 7°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 5°C, 19°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 4°C, 21°CParçalı ve az bulutluKONYA 6°C, 20°CParçalı ve az bulutluYOZGAT 2°C, 15°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 4°C, 21°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 2°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluSİNOP 10°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK 9°C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 5°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 6°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların batısında yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.ELAZIĞ 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurluERZURUM -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıIĞDIR 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluMALATYA 4°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurluParçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa ve Adıyaman ile bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın (Cuma) doğusu yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sağanak yağışlı