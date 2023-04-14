14 Nisan hava durumu: O illere yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 14 Nisan hava durumu tahminleri açıklandı. Sağanak yağışlı hava yurdun birçok bölgesinde etkili olurken yeni uyarı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul Ankara İzmir ve il il 14 Nisan hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusunun yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevrelerinin; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun; Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adana ile Kahramanmaraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde ise sıcaklıkların artması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 5°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
K.MARAŞ 7°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 2°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 10°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 5°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların batısında yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
ERZURUM -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
IĞDIR 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MALATYA 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa ve Adıyaman ile bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın (Cuma) doğusu yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sağanak yağışlı
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