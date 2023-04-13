  • USD: 19,34 - 19,37
  • EURO: 21,39 - 21,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye itiraz etti: Atina'nın NATO'daki planı elinde patladı

Türkiye'deki deprem felaketinin ardından Atina-Ankara ekseninde yaşanan olumlu hava kısa sürdü. Yunanistan, Lozan Antlaşması gereğince gayri askeri statüde olması gereken Ege'deki Taşoz ve Bozbaba adalarını NATO tatbikatına dahil etme girişiminde bulundu. Türkiye planı reddetti, itirazı kabul eden NATO vazgeçti.

Ekleme: 13.04.2023 - 14:46 Güncelleme: 13.04.2023 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Türkiye itiraz etti: Atina'nın NATO'daki planı elinde patladı
6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinden sonra Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dönem başlatan Yunanistan'ın tatbikat hamlesi sonuç vermedi. Bazı Yunan haber sitelerine göre Atina, bu yıl 27-31 Mart tarihleri arasında Yunanistan'da yapılması programlanan NATO'nun 'Ramstein Guard' isimli hava tatbikatına Kuzey Ege'deki Taşoz ve Bozbaba adalarını da dahil etti.

Türkiye'nin itirazı kabul edildi
NATO'daki Türk kurmaylar, tatbikat planlarının onayı için yapılan toplantıda 'Doğu Ege adalarının gayri askeri stütüsü ihlal ediliyor' diyerek, söz konusu iki adanın tatbikat planlarından çıkarılmasını istedi. NATO, Türkiye'nin itirazını kabul etti. Müttefik Hava Komutanlığı (AIRCOM), 'Ramstein Guard' tatbikatını iptal etme kararı aldı.
Aynı haberlerde Yunan kurmayların Ege Adalarının Türkiye'den tehdit gördükleri için silahlandırdığını iddia ederek, NATO'nun Taşoz ve Bozbaba adalarının tatbikata dahil edilmemeleri kararına tepki gösterdikleri belirtildi.
Türkiye, Lozan ve Paris antlaşması çerçevesindeki adaların silahlandırılmasına karşı çıkıyor. Yunanistan ise milli müdafaa çerçevesinde böyle bir hakkı olduğunu savunuyor.

Türkiye itiraz etti: Atina'nın NATO'daki planı elinde patladı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Hollanda’da Kur'an-ı Kerim’e alçak saldırı: Yine İslam’ı hedef aldılar
Osman Gökçek'ten Şaban Sevinç'e tokat gibi cevap!
Bayraktar Kızılelma'dan güzel haber: Kritik testi başarıyla geçti
Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de iftar programında açıklamalar
Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa etti
Osman Gökçek sahur programına katıldı
Almanya'da skandal görüntüler! Cemil Bayık: Dostlarımızdan Apo için özgürlük istiyoruz
İYİ Partili İzsiz kendini böyle savundu: Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştılar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
YSK geçici aday listesini yayınladı
Foreign Policy'den dikkat çeken analiz: Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor
Sudan’da sıcak çatışmalar başladı! Türk Büyükelçiliği’nden flaş uyarı!
Japonya'da suikast alarmı! Japon Başbakan Kişida’nın ziyaretinde patlama yaşandı
Süreler kısalıyor ulaşım kolaylaşıyor: İstanbul-Antalya arası 5 saate düşecek! Yeni dönemde de yatırımlar hız kesmeyecek
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “Cumhurbaşkanımız evinde oturup video çekmiyor'
Rekabet Kurumu harekete geçti! Mercek altına alınıyor
Bakan Kurum: İFM 17 Nisan'da hizmete açılacak
Karadeniz gazında sona gelindi! Türkiye çifte bayrama hazırlanıyor
Türkiye'nin keskin gözü İMECE uzaya fırlatıldı!
Mıknatıslı bilye yutan Miraç, ameliyatla yaşama tutundu

Mıknatıslı bilye yutan Miraç, ameliyatla yaşama tutundu

Marmara'da endişelendiren görüntü: Müsilaj kâbusu geri mi döndü?

Marmara'da endişelendiren görüntü: Müsilaj kâbusu geri mi döndü?

Depremin vurduğu Nurdağı'nda köy evlerinin ilk etabı bayramda teslim edilecek

Depremin vurduğu Nurdağı'nda köy evlerinin ilk etabı bayramda teslim edilecek

“Çocuk benden değil!” diyerek hamile eşini öldürmüştü

“Çocuk benden değil!” diyerek hamile eşini öldürmüştü

İstanbul'da barajların doluluk oranı: Yüzde 44,38

İstanbul'da barajların doluluk oranı: Yüzde 44,38

Ankara ile İstanbul arasına 'Süper hızlı tren' geliyor! Süre 1,5 saate düşecek

Ankara ile İstanbul arasına 'Süper hızlı tren' geliyor! Süre 1,5 saate düşecek