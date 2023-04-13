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Beyaz Gazete
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Son rötuşlar yapılıyor! Avrupa'nın 1.'si dünyanın 3.'sü olacak! Açılış için gün sayıyor

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde inşa edilen, hizmete girdiğinde çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli unvanını alacak Yeni Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor.

Ekleme: 13.04.2023 - 14:40 Güncelleme: 13.04.2023 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Son rötuşlar yapılıyor! Avrupa'nın 1.'si dünyanın 3.'sü olacak! Açılış için gün sayıyor
Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, 14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü ve Avrupa'nın en uzun çift tüp kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli'nin, elektromekanik dahil tüm çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

SADECE PEYZAJ ÇALIŞMALARI KALDI

Aşık, tünelin, peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını ifade etti.

MEVCUT GÜZERGAHIN 8 KİLOMETRE KISALACAK

Tünelin ulaşıma açılmasıyla özellikle zorlu kış şartlarında zamandan ve akaryakıttan tasarruf sağlanacağını belirten Aşık, mevcut güzergahın 8 kilometre kısalacağını dile getirdi.

"ÇEVRECİ BİR TÜNEL OLACAK"

Mevcut Zigana Tüneli'ne göre 800 metre daha aşağı kottan tünele giriş sağlanacağını anlatan Aşık, şöyle devam etti:

"Bu özellikle kış aylarında yoğun yağış altında trafik süresini, trafikteki bütün zorlukları bertaraf edecek ve sürüş konforunu sağlayacak. Bununla birlikte tünelden zamandan ve yakıttan yıllık yaklaşık 200 milyon liralık tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Aynı zamanda karbon salımı anlamında da 16 bin 598 ton yıllık karbon salımı azalmış olacak. Çevreci bir tünel olacak."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA HİZMETE AÇILACAK

Trabzon ile Gümüşhane'deki iki farklı doğanın tünel sayesinde kısa sürede geçileceğine işaret eden Aşık, "Açılışıyla ilgili sayılı günler kaldı. Nasip olursa Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle Zigana Tüneli'ni hep birlikte açacağız" dedi.

ZİGANA TÜNELİ HAVALANDIRMA SİSTEMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye'de ilk defa dikey şaft yapıları kullanılan yeni tüneldeki havalandırma sisteminden birinin 272, diğerinin ise 241 metre olduğuna dikkati çeken Aşık, 2 tüpte 4 şaft yapısıyla kirli ve temiz havanın deşarj edileceğini söyledi.

Mehmet Aşık, tünelde her tüpte 3'er adet olmak üzere 6 mavi ışık bölgesi bulunduğunu da sözlerine ekledi.
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