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Sinop’ta kamu araçlarına sahte fatura yolsuzluğuna 7 tutuklama

Sinop’un Boyabat ilçesinde kamu araçlarına sahte faturalar keserek usulsüz akaryakıt satışı yapan, çıkışı gösterilen akaryakıtı bidonlarla evlerine götürerek tekrar satan 7 kişilik benzinlik şebekesinin yaptığı dev yolsuzluk, emniyetin 4 aylık fiziki takibi sonucu ortaya çıkarıldı. Kamu kurumlarının yaklaşık 2 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Ekleme: 13.04.2023 - 11:27 Güncelleme: 13.04.2023 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Sinop’ta kamu araçlarına sahte fatura yolsuzluğuna 7 tutuklama
Edinilen bilgiye göre, Boyabat'ta bir benzinlik sahipleri ve çalışanlarından oluşan 7 kişilik şebeke, kamu kurumlarına sahte faturalar keserek usulsüz akaryakıt satışı yapıldığı iddiaları üzerine Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 4 ay boyunca fiziki takibe alındı. Takip sürecinde toplanan delillerle başlatılan yolsuzluk operasyonunda O.Ç, M.Ö.Ç, S.B, Ü.K, M.A, H.K. ve C.Ö. eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.


Yapılan incelemelerde kamu kurum araçlarına verilen piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL'yi bulan 90 bin litre akaryakıtın, sahte faturalar kesilerek birden çok kez ücret alındığı, akaryakıtın faturası kesilerek istasyondan çıkışı gösterilip bidonlara doldurularak başka kişilere elden satıldığı anlaşıldı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin ikametlerinde yapılan incelemelerde bidonlara doldurulmuş 60 litre akaryakıt, 1 adet tabanca, 3 adet elektronik kayıt ünitesi, suç unsuru dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan O.Ç, M.Ö.Ç, S.B, Ü.K, M.A, H.K. ve C.Ö. emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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