Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.TERÖRİSTBAŞLARI KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYORAnkara'da Mansur Yavaş ve Meral Akşener bir toplantı düzenliyorlar. Kandil'dekilere ciddi tepki gösterdiklerini söylüyorlar ama bir yandan bakıyoruz, bütün teröristler, bütün teröristbaşları da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Çok enteresan bir durum var. Vatandaşı çok afedersiniz aptal yerine koymaya çalışan açıklamalar var. Ama vatandaş her şeyin çok ciddi anlamda farkında. Bakar mısınız, ‘Kılıçdaroğlu'nun tutumu umut veriyor' diyen bir Duran Kalkan var. Peki bu umut veriyor dediğinde yanında duranlar kim? İYİ Partililer... Aslında esas mesele bu. İYİ Partililer bunu içine nasıl sindiriyor bunu sormak lazım.OY ALMAK İÇİN HER ŞEYLERİNDEN VAZGEÇİYORLAR!“Koltuk o kadar kötü bir şey ki insana herşeyini feda ettirebiliyor. Diyoruz ya, bir Muhsin Yazıcıoğlu vardı yüzde 1 oy aldı, yüzde 2 oy aldı. Ama Muhsin başkanımız hiç bir zaman olduğu çizgiyi değiştirmedi. Ta ki şehit olana kadar bu şekilde hayatını devam ettirdi. Bir de bakıyorsunuz oy almak için her şeyinden vazgeçen bu kişiler ortada. Burada mesela Sabri Ok'a bakarsanız ‘Kılıçdaroğlu'na destek vereceğiz.' diye açık olarak söylüyor. Miraç Ural, ‘Erdoğan'ın yıkılması için birleştik.' diyor. Bu birleştik dediklerinde kim var? İYİ Parti var, Saadet Partisi var, Demokrat Parti var, Gelecek Partisi var ve Deva Partisi de var. Hepsi bir araya gelmişler birleştik diyorlar görüyor musunuz? Buradan şunu sormak lazım. Şehitlerimizin kanı ne olacak? Diri diri yakılan kadınlarımız, çocuklarımız ne olacak? Oy vermeye gittiğimiz zaman bunları hiç düşünmeyecek miyiz? Eren Bülbül'ü, Aybüke öğretmeni düşünmeyecek miyiz? Bunları konuşmayacak mıyız? Bunların hepsini sildik gitti mi?Meral Hanım da demek ki Kandil'in söylemiş olduğu bu söylemlerden dolayı bir rahatsızlık duymuyor, bundan güç alıyor. Ben bunu anlamaya başlıyorum. Düşünebiliyor musunuz Kandil, ‘Demokratik ortamı biz size sağladık. Bu zemini biz oluşturduk.' diyor. Meral Akşener de o zemin üzerinde siyaset yapıyor. İşin doğrusu bu...”CHP'Lİ TANRIKULU PKK RAPORU YUTTURMAYA ÇALIŞIYOR!“Özellikle Abdulkadir Selvi'nin yazmış olduğu ‘Kürt Raporu' ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabi kendisi 2022 yılında Sezgin Tanrıkulu ile konuştuğunu söylemişti. Ben hatırlatma adına söylemek istiyorum. 2022 yılında hatırlar mısınız, Mithat Sancar CHP'yi ziyaret ettiği gün aşağıda kendisine bir soru soruldu. ‘Öcalan ve PKK konusunda bir görüş farklılığınız var mı Kemal Kılıçdaroğlu ile' denildi. Mithat Sancar, ‘Bu konularda bir sorun olduğunu düşünmüyorum.' dedi. O yüzden ben bunun bir ‘Kürt Raporu' olmasının dışında sanki bir PKK raporu gibi olduğunu da düşünüyorum. Yani Sayın Abdulkadir Selvi'nin yazmış olduğu ‘Kürt Raporu' adı altında daha doğrusu Sezgin Tanrıkulu'nun söyleyerek, bir ‘Kürt Raporu' bizlere yutturmaya çalıştıkları aslında, Abdulkadir Selvi'yi kastetmiyorum, Sezgin Tanrıkulu bu açıdan aslında bize PKK raporu yutturmaya çalışıyor.”HDP KÜRTLERE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ SUNMUYOR!“Demek ki Sakık'ın da kapalı kapılar arkasında konuştuğu konulardan bir tanesi de aslında Öcalan'a özgürlük konusu ile alakalı bir şeylerin konuşulup konuşulmadığını da biz merak ediyoruz. Ben bunların konuşulduğunu düşünüyorum. Zaten şuan da onların söylemiş olduğu hiçbir şey aslında Kürtlerin sorunlarına yönelik bir çözüm önerisi değil. Bugün HDP'lilerin, Kürtlerin hangi sorununun çözümüne yönelik bir bize sunmuş olduğu bir şey var? Hiçbir şey yok... ‘Yerel yönetimlerde özerklik' diyorlar. Bunun tek sebebi, PKK terör örgütünün elemanlarına, Kandil'dekilere tam tersine bulundukları bölgeden hem maddi hem silah imkanı sağlayabilmek için bunu söylüyorlar. O bölgede kendilerine göre belirli bölgeler oluşturacaklar, kaymakam, vali atayacaklar, emniyet ve jandarmaya insan koymaya çalışacaklar, daha sonra da bu kişiler vasıtasıyla geçmişte olduğu gibi nasıl ki FETÖ çıktı askeriye ile bu halkın üzerine yürüdü, onlar da bu silahları kullanarak, devletlerine silah doğrultmaya kalkacaklar. Bunu yapmamalarının ihtimali yok. Bu aslında bir bölünmedir. Bu demokratik br ortamda tartışılabilecek bir durum da değildir. Çünkü bir devlet, zaten bir terör örgütü ile müzakere etmez. Onunla mücadele eder.”