Osman Gökçek AKM-Gar-Kızılay metrosunun açılışında vatandaşlarla sohbet etti.
AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Osman Gökçek Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılan AKM-Gar-Kızılay mettrosunda vatandaşla sohbet etti.
AKM-Gar-Kızılay metrosu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AK Parti'den aday listesine girmişti.
Ankara 2.bölge 5.sıra milletvekili adayı Osman Gökçek AKM-Gar Kızılay metrosunun açılışına katıldı.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Osman Gökçek vatandaşlarla sohbet etti.
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