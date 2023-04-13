Mısır Dışişleri Bakanı Şukri 11 yıl sonra Türkiye'de! 'işbirliği' vurgusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.'YENİ SAYFAYI ORTAK PROJELERLE DOLDURMAK İSTİYORUZ'Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle: Libya konusunda daha yakın işbirliği içerisinde çalışacağız. Yol haritası üzerinde çalışarak, daha yakın işbirliği içerisinde olmamız gerektiğine inanıyoruz. Suriye konusunu da ele aldık. Bizim de bir angajmanımız var. Yapılacak 4'lü toplantılar hakkında bilgiler verdim. Ciddi adımlar atılması lazım. Bu konuda hemfikiriz. Libya'da adil, özgür seçim önemli. Bu konuda da görüş alışverişinde bulunduk. Yine Filistin konusu. Mısır'ın Filistin konusunda oynadığı rolü takdir ediyoruz. Mısır'ın çabalarını destekliyoruz. Ürdün'ün çabalarını destekliyoruz. İsrail Dışişleri Bakanı ile iki defa görüştük. Rahatsızlığımızı ilettik. İkinci görüşmemizde bu konuda bilgi verdiler. Haram-ı Şerif'e Müslüman dışındakilerin sokulmamasına dair memnuniyetlerimizi ilettik. Kardeşim Sami'ye iadeyi ziyaret yaptığı için teşekkür ediyorum.Terör koridorunun oluşmasını engelledik Suriye'de. Bizim kendimize yönelik tehdidin olmadığından emin olmamız lazım. Mısır'la ilişkilerimizi güçlendirirsek bunun olumlu etkileri olacaktır.FRANSA'YA 'PKK'YA ÖDÜL' TEPKİSİFransa'daki skandal 'terör' manzaralarıyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu: PKK AB terör listesinde Fransa'da da terör örgütüdür. Maalesef Fransa'da senatörler vekiller bu teröristlerle bir araya geliyor ödül veriyorlar. Bu da terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğün göstergesidir. Bunu yapan sadece Fransa değil. ABD'de Suriye'de yapıyor. Süleymaniye'de de PKK artık oradaki yerel yönetimi Talabani'nin partisini etkisi altına almıştır. Avrupa'nın desteklediği terör örgütleriyle müacadeleye devam edeceğiz.MISIRLI BAKAN: İLİŞKİLERİN EN ÜST SEVİYEYE GELMESİNİ İSTİYORUZMısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin açıklamaları: Bildiğiniz gibi şuanda Ramazan ayıdayız. Türk halkına tebriklerimi iletiyorum. Barışla taçlansın. Bugün birçok konuyu ele aldık. Ağırlık verdiğimiz konu ikili ilişkiler oldu. İstiyoruz ki, ikili ilişkiler gelişsin. Her iki ülkenin isteği bu. Sağlam bir zemin üzerine oturtmamız gerekiyor. İki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi geçmiş var. İki ülkenin halkı bundan yararlanacaktır. İlişkilerimiz hızlı şekilde gelişiyor. Daha fazla anlayış olacak. Bundan sonra hangi adımları atacağımızı görüşeceğiz. Cumhurbaşkanları düzeyinde bir ilişki kurulacaktır. Yeni bir atılımla beraber ilişkiler devam edecektir.ŞUKRİ: İSRAİL'İN SALDIRILARINI DURDURMALIYIZFilistin konusunu ele aldık. İslam İşbirliği Örgütü'nün bu konusunda çalışması gerektiğini konuştuk. İbadetlere saygı duyulmalı. Çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz. İsrail'in saldırılarını durdurmalıyız. Yerleşim sahalarının genişletilmemesi bizim için önemli. Gerginliğinin tırmandırılmaması bizim için önemli. Filistin'in meşru haklarına ulaşması ve iki devletli çözüm gerekiyor. İsrail'in 1967'deki sınırlarına dönmesi gerekiyor. Filistin'in haklarını tanzim edecek şekilde çabamızı sürdüreceğiz. Libya ile ilgili ortak bir irademiz var. Orada şeffaf seçimlerin yapılması, Libya halkının iradesini yansıtacak bir hükümetin olması konusunda hem fikiriz. Suriye'deki gelişmeleri de ele aldık. Son temaslarla ilgili sayına bakana bilgi verdim. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ve yabancı güçlerin bu topraklardan çekilmesi gerektiği ve BM kararlarının uygulanması gerektiğini ve daha önce yapılanların temizlenmesini gerektiğini söyledim. Suriye halkının hür bir şekilde yaşamasını temin etmeliyiz.BÜYÜKELÇİ ATAMA KONUSU DEĞERLENDİRİLİYOR'Karşılıklı büyükelçi ne zaman atanacak?' sorusuna Şükri, 'Zirve ile ilgili detayları sayın bakanla hemfikir olduktan sonra açıklayacağız' yanıtını verirken, Bakan Çavuşoğlu ise 'Önümüzdeki dönemde eş zamanlı olarak açıklama yapacağız' ifadelerini kullandı.