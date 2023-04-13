İYİ Parti milletvekili adayı İsa Ayanoğlu FETÖ’den tutuklanmış

İYİ Parti’den 8’inci sırada yer alan Adana Milletvekili Adayı avukat İsa Ayanoğlu’nun FETÖ üyeliğinden tutuklandığı ve bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye olduğu ortaya çıktı.

Adana'da eşi 33 yaşındaki Hasan Karabulut'u tabancayla vurarak öldürmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 50 bin lira kefaletle serbest bırakılan 24 yaşındaki Çilem Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu'nun FETÖ soruşturması kapmasında 2016 yılında tutuklandığı ve bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.Ayanoğlu, FETÖ'den gözaltına alınan Adana eski emniyet müdür yardımcıları İsmail Bilgin ve Ertuğrul Yetkin'in avukatlığını yapmıştı. Ayrıca Ayanoğlu hakkında Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 15 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.