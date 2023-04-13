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Erzurum'da kurt saldırısına uğrayan kadın konuştu: Önce yüzümü ısırdı

Tortum ilçesinin kırsal Kireçli Mahallesi'nde ahırdan çıkarken kurdun saldırısına uğrayıp ağzı parçalanan Destegül Uğurlu’nun yüzü, yapılan ameliyatla onarıldı. Saldırının ardından ilk kez konuşan Uğurlu, "Kurt önce yüzümü, sonra kollarımı ısırdı" dedi.

Ekleme: 13.04.2023 - 14:30 Güncelleme: 13.04.2023 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Erzurum'da kurt saldırısına uğrayan kadın konuştu: Önce yüzümü ısırdıErzurum'un Tortum ilçesinin 172 nüfuslu kırsal mahallesi Kireçli'de 10 Nisan sabahı, hayvanlarına su vermek için ahıra giren 6 çocuk annesi Destegül Uğurlu (52), çıkışta kurtla karşılaştı.

Kurt, Destegül Uğurlu'yu yüzünden ve kollarından ısırarak ağır yaraladı. Uğurlu'nun yardım çığlıkları üzerine köpekler havlayınca kurt, korkup kaçtı.

Kurt, daha sonra köyde karşılaştığı İlhami Akbulut, Vediye Kırmızıaslan ve Serdar Aydınlı'yı da yaraladı. Yaralılardan 3'ü, Erzurum Şehir Hastanesi acil servisindeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Destegül Uğurlu ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çene Cerrahisi Kliniği'nde ameliyat edildi.

'Hastamız kuduz değil'
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Albayrak, 'Kurt saldırısı sonucu hastanın yanak ve dudağında ciddi bir yaralanma vardı. Acil serviste önerilerimizle yarası bol basınçlı suyla yıkandı ve temizlendi. Antiseptik uygulamasından sonra yaraya kuduz hemoglobini uygulandı. Ardından da aşılarına başlandı. Kurdun kuduz çıkmasına rağmen hastamız kuduz değil. Şu anda böyle bir şey yok. Sadece kuduz riskli temas olarak kabul ediyoruz. Gerekli aşılarını, profilaksilerini yani önleyici tedavisini yapıyoruz. Bu arada tetanos aşılarını da yapmaya başladık. Ardından çene cerrahi hocalarımız güzel, başarılı bir operasyon yaptılar. Şu andaki süreç operasyon sonrası, ameliyat sonrası karşılaşılabilecek problem için postop takip süreci devam ediyor. Hastamızın konuşmasında, hareket etmesinde, yemek yemesinde bir sıkıntı yok. İki ya da üç gün sonra taburcu olabilir. Aşı takvimi bizim kontrolümüzde devam edecek.' diye konuştu.

'Yardım için bağırdım ve o sırada köpekler havlamaya başlayınca kurt beni bıraktı'
Saldırının ardından ilk kez konuşan Destegül Uğurlu, 'Hayvanlara su verip ahırdan çıkarken karşılaştığım kurt, beni önce ağzımdan sonra kollarımdan tuttu. Yardım için bağırdım ve o sırada köpekler havlamaya başlayınca kurt beni bıraktı. Benden sonra da köyde üç kişiye ve karşısına çıkan hayvanlara da saldırmış. Şu an ağrılarım var ama iyiyim. Ameliyattan sonra yiyip, içmeye ve konuşmaya başladım. Kabus dolu bir andı. Başaralı bir ameliyat geçirdim. Doktorlara teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı
Mahalleli, 4 kişiyi yaralayıp kaçan kurdu bir mağarada kıstırıp öldürdü. Kurdun, laboratuvarda yapılan analizlerinde kuduz olduğu tespit edildi. Karantinaya alınan mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Tortum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün veteriner hekimleri tarafından, kurdun ısırdığı bir at ile 90 kedi ve köpek aşılandı. 780 baş büyükbaş hayvanın aşılanma çalışması da devam ediyor.

Erzurum'da kurt saldırısına uğrayan kadın konuştu: Önce yüzümü ısırdı

Erzurum'da kurt saldırısına uğrayan kadın konuştu: Önce yüzümü ısırdı

Erzurum'da kurt saldırısına uğrayan kadın konuştu: Önce yüzümü ısırdı
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