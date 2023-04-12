Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:TÜRKİYE'NİN AFET HAZIRLIK SÜRECİGünümüzün en önemli başlığı. Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat bizim için bir milat. Bu vesile ile depremlerde vefat eden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız çok çok fazla. Çok kararlı adımlar atmamız şart. Bunun için de biz iktidara gelmeden önce eğitim ve sağlığı arka arkaya koyduk. Sağlıkta dünyada en ileri ülkeler ile yarışır durumdayız. Şehir hastanelerimizle örnek bir ülke haline geldik. Deprem bölgesinde vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmemiz gerekiyor. Belediye başkanlığımdan beri hep yatay mimariyi savundum. Dikey mimarinin karşısında olan bir Cumhurbaşkanı olarak artık vatandaşlarımız da bizim bu tezimizi kabul etti. Bugün itibari ile yapımına başladığımız konut ve köy evi sayısı 100 bine ulaştı. Köy evlerinin bir kısmı bayrama kadar teslim edilecek. Köy evlerinin bir kısmı bayrama kadar teslim edilecek. Devletimiz kendini Van'da İzmir'de Kütahya'da Malatya'da ispat etti.Biz söz verdiysek bunu yaparız. Deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlarım bize güvensin ve inansınlar. Türkiye ulusal risk kalkan modelini devreye almış durumda. Üniversitelerde müşterek bir çalışmanın içine girdik. Toplantılarımızı belli aralıklarla devam ettireceğiz. Deprem, sel, yangın, kuraklık afet çeşitleri olarak hep önümüzde. Zemin artı 3 bilemedin 4 en ideal yapı çeşitleri. Buralarda hafif malzemeler kullanmak sureti ile yapılan konutlar bizi daha güvenli hale getirecek. 1999 öncesi yapılan binaların risk analizini yapmaya başladık bunları yoğun şekilde yapıp bitireceğiz. Yeni yerleşim alanları tespit edilecek, denetimler sıklaştırılacak.'İSTANBUL'UN ÖNEMİ AYRI'İstanbul burada ayrı bir önem taşıyor. Bütün ilçeleri ile bir harita çıkardık. Gördük ki 220 bin bina risk altında. Benim vatandaşımın devletine inanması ve güvenmesi lazım. Buyurun gelin, şu kentsel dönüşümü yaparken muhalefetin 'rantsal dönüşüm' propagandalarına inanmaması lazım. Bizim davetimize cevap verenler yeni evlerine kavuştular. Biz onlara kiralarını da verdik. Bize evet diyenler hallerinden çok memnun. Bundan 15 gün 1 ay önce yolumu kestiler. 'Biz yanlış yaptık, gelin bizimkileri de yapın' Şimdi yanlış yaptık diyorlar. Belediye başkanıma gerekli talimatı verdik, onlarda da aynı çalışmalar başladı. Orada yapılan binaları bir görseniz. Bay bay Kemal ne diyordu? Benim için diyor ki Boğaz'a nazır binalarımızı yıktı. Sorsan Küplüce neresidir inanın buraları bilmez, Burhaniye neresi bilmez. Orada herkes halinden mutlu. Gören keşke ben de buradan bir yer alabilseydim der öyle bir hale geldi. Şu anda orasının havası, ağaçlandırma derken daha da güzel bir hal oluyor. Bitince muhteşem olacak. Kadıköy-Üsküdar'ın ortak paydası olan yerde, Kadıköy kabul etmediği için başlamamıştı.İSTANBUL'A REZERV ŞEHİR NASIL OLACAK?Kanal İstanbul ile birlikte rezerv kentler ortaya çıkacak. Kentsel dönüşümü kabul eden vatandaşlarımızı bu rezerv şehirlere taşıyacağız. İmar affı ile ilgili, katalog suçlar içinde yerini alacak. Köşeye sıkıştıracağız bu işin affı olmaz. Benim belediye başkanlığımda İstanbul'a giriş için vize demiştim. Dediler ki siz şehirden şehre girişi vizeye mi bağlayacaksınız? Bu Londra'da uygulanıyor. Bunlar dünyayı tanımıyor. İstanbul o zaman 8 milyondu. Şimdi yaklaşık olarak 16 milyon. O gün bunu söyleyenler şehircilik nedir göç nedir bunlardan haberleri yoktu. Vizeye tabi oldukları için İstanbul'a herkes giremeyecekti. Dolayısıyla bu rakamlara ulaştı. Kaçak yapılaşma çok ileri derecede ve yapılaşma tehdit ediyor. Zemin etütleri yapılmıyor, ya da yapanlar dikey mimariye vurgun vuruyorlar. Bunun adı rant ekonomisi.Rezerv kentler şudur, bir yeri birden yere naklederek, zemin tahlili yapmak. Avcılar aslında sağlam bir zemin değildir. Avcılar'dan al Beylikdüzü'ne kadar sıkıntılı yerlerdir. Denize yakın yerler hep hep sıkıntılı bölgeler. Siz orada hakikaten tüm etütleri yapmak sureti ile sağlam zeminde bir yapılanmaya gider, kentsel dönüşümü orada yaparsınız. Seyreltme şart. Bunu yaparsak kendimizi sağlama alırız.'3 DÖNEM ARA YOKSA İSTİSNA YAPMADIK'AK Parti'yi biz kurduğumuzdan bu güne hep yenilikten yana olduk. Biz sıradan bir parti değiliz. Kongrelerimizde hep hücre yenilenmesi adı altında yenilenmeye gittik. Şimdi bu yenilenmeyi Meclis'e de yansıtmak istedik. 3 dönem görev yapmış arkadaşlarımızdan bir dönüşüm yapalım istedik. Ara vermişse ayrı. Ara vermemişse değişecek. En yakın mesai arkadaşlarımda dahi bu adımı attık. Hiçbirisi de bizi yana koydun demiyorlar. Hepsinin de bir görevi var. Bundan sonra da bu tür görevler olmayacak diye bir şey yok. Bütün bunlara bakarken her adaya ilişkin değerlendirmemiz oldu. Bölgenin nüfus yapısından hassasiyetlerine kadar tüm yapıyı masaya yatırmak sureti ile biz bu seçimleri tespitleri yaptık. Alt komisyon değerlendirmeleri üst komisyonda değerlendirip kararları öyle aldık. Karşımızda haritalar, seçmen sayısı, nüfus tabloya yatırdık. Atlama olmuşsa gerekirse yeniden geri döndük. Hassasiyet ile dikkat ettik. Bütün bunlara rağmen çok da az olsa bazı hatalarımız bazı illerimizde oldu. Cuma günü her şey bitiyor zaten. Sistem böyle bir şeye gerek duyulursa, adım atmaya müsait.'BİZ DEVLET NASIL YÖNETİLİR BİLEN BİR HAREKETİZ'Biz kalkıp da şu anda CHP zihniyetinin yaptığı uygulamayı asla yapamayız. Diyorlar ya hepsine Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözü verdi. Bizim o kadar bol keseden atmak gibi bir anlayışımız yok. Biz devlet nasıl yönetilir bilen bir hareketiz. Demek bir cumhurbaşkanı yardımcısı ile bu iş yürütülüyor. 36 bakan ile devraldım başbakanlığım dönemimde. 17'ye kadar düşürdük. İşleri tıkır tıkır da yürütüyoruz. Orada ulufe dağıtıyorlar. Yanında tutabilmek için devlet bakanlığı dağıtıyorlar. Bize geliyorlar teklifler yapıyorlar, şu kurumu bakanlık yapsak diye. Şu an o kurum personeliyle A'dan Z'ye yürüyor mu? E niye kalkıp bakanlık yapasın? Koltuk ver ki sana sadık olsun. Hatta daha da ileri gidiyorlar Cumhurbaşkanım size bağlasak? Zaten hepsi bana bağlı değil mi? Hem israf diyorlar. Karanlık koalisyon dönemlerini, Güneş Motel sendromlarını yaşatmak istemiyoruz. Parti merkezlerini aldılar, yeni yeni yerlerde bu pazarlıkları yaptılar. Biz böyle şeylerin içine ülkemizi sokmadık. Bizim kitabımızda israf yok. Finansın en ideal şekilde yönetilmesinin örneklerini biz verdik. Deprem felaketinin altından kalkamazdık. Eğer başarılı ile bu felaketin altından kalkıyorsak finans yönetimini başarı ile yürüttüğümüz için kalkıyoruz. IMF temsilcileri ile otellerde konuşan kimdi? CHP yöneticileriydi. Biz 2013 yılında IMF'ye borcumuzu sıfırladık ve gönderdik. Şu an o masanın etrafında olanlardan bir tanesi de Davos'ta benim yanımdaydı. O zamanki IMF'nin başında olan zat ile bir görüşme yaptık. Siz bize memurlarınızı gönderebilirsiniz ama sadece gelirler bütçe tahlillerini yapar, taksiti alır gider dedim. Bize yön veremez dedim. 2013 biz bunlarla işi bitirdik. Ondan sonra kaç kere CHP hep meydanlarla IMF ilişkiler tekrar kurulmalı dedi. Biz kurduk mu kurmayız, asla kimseye de tavsiye etmem. 27,5 milyar dolar döviz rezervimiz var. 135 milyar dolara kadar yükselttik. Şu an yine 3 haneli rakamlara döndük. Ama Merkez Bankamız hamd olsun muhtaç değil. Çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bizim ekonomimiz israf, tüketim değil verim ekonomisidir. Bizim ticaret bakanlığında ihracatta bir aldığımızda hamd olsun patlamamız var. 240 milyar doların üzerine çıktık daha da tırmanıyor.Deprem bölgesindeki tüm bakan arkadaşlarım yoğun çalışma içinde oldular. Evlerini unuttular. Şimdi de kendilerine 2. bir talimat her bir arkadaşıma seçim bölgelerinde görevler verdim. İnanıyorum ki o seçim bölgelerinden gümbür gümbür gelecekler.'TEMENNİ EDERİZ Kİ 14 MAYIS'TA ÖYLE YA DA BÖYLE HERKES NASİBİNİ ALACAKTIR'Bir ana muhalefet partisi. Yavrucuklarla bir araya geliyor, onlarla pazarlık yapıyor. Bu siyasi ahlakın iflasıdır. Bu tür bir yolla siyasi mücadele verilemez. Şu andaki durumlar kavgalar gürültüler. Temenni ederiz ki 14 Mayıs'ta öyle ya da böyle herkes nasibini alacaktır. Cumhur İttifakı en güzel siyasi ahlak dersini verecektir.Onun takdirini biz yaparsak, Cumhur İttifakı'ndaki liderlere müdahil olmuş oluruz. Kendi logosu ile girmek ya da bizim logomuz altında girmek hepsi kendi takdirleri. Bununla ilgili olarak Cumhur İttifakı'nın tüm ortakları kendi takdirini kullandı. Biz AK Parti ile bu işi yaparız diyenler bizim logomuz ile seçimlere girmiş olacak. Millet İttifakı ile benzer bir yanımız yok. Seçimi yaparsın, seçimden sonra hakikaten Kabine'de öyle ya da böyle yer vermek olabilir. Ama bütün bunları yaparken parlamentoya girebilmiş ise. Bakanlıktan öte cumhurbaşkanlığı yardımcılığı diyor. Şimdi bunlar parlamentoya da giremeyecekler. Partilerin genel başkanları parlamentoya girme şanslarını da kaybediyor.Şu an bizim bütün yaptığımız bütün anketlerde, anketlerimizin dışında açılış törenlerinde benim her zaman tezim var. Meydanların dilini en iyi bu fakir anlar. Meydanların dili bize yürüyün diyor. Şu an meydanlarda bunu görüyorum. Bağcılar'da Pendik'te gördük. Burada bir tecrübe var.SEÇİM 2. TURA KALIR MI?Ben milletimin her şeyden önce işi zora sokmadan bitireceği inancındayım. Bu kararlılığı da Bağcılar'da Pendik'te deprem bölgesinde gördüm. Bizim bir kadromuz var. Bütün arkadaşlarımın hepsi arazide mitingler yapacak, bir taraftan ben açılışları yapacağım. Açılışların dışında da mitinglere de açılış dışındaki programlarla çıkacağım.'14 MAYIS KIRILMA NOKTASI OLACAK'Bugün AK Parti'ye bir grup gelmiş. Binali Bey ile görüşsünler dedim. Binali Bey dedi ki bizimle otelde görüşmek istiyorlar. Biz CHP değiliz. Eğer bizimle görüşmek istiyorlarsa partiye davet et. Otelde ne işimiz var bizim. Partimiz var. Son durum nedir bilmiyorum.Macron niye Çin'e gitti? Çok mu muhabbeti vardı? O dosyanın ara yapraklarında neler olduğunu iyice bir inceleyip görmek lazım. Türkiye seçim ile beraber Batı'ya bir mesaj verecek. Bu ülke artık terörle mücadele ederken de, batı ne der diye bakmıyor. Bizim böyle derdimiz yok. Biz şu anda işimize bakıyoruz. Savunma sanayinde yerlilikte yüzde 80'e çıktıysak bu bir başarının adımıdır. Batı bir şey daha söylüyor. Erdoğan'a karşı olduğunu söylüyor. Dergilerin adını vermeyeyim. Erdoğan'a karşı aldıkları bu cephe millete aldıkları bu cephedir. 14 Mayıs bir kırılma noktası olacaktır. Onlar kendi çizgilerine Türkiye'yi kim çekecekse onlara mavi boncuk dağıtıyor. Seçimleri İslam alemi de takip ediyor. Görüştüklerim 14 Mayıs ne alemde diye soruyor. Bugün Azerbaycan'dan sonra bir Togg da Özbekistan'a gönderdik. Öyle mutlu öyle mutlu ki.KILIÇDAROĞLU'NA TOGG TEPKİSİGelip benim Togg fabrikamı gezemedi. Bakanım Varank ile gezsin dedim. Rıfat Bey ile gezerse olurmuş. Fabrikanın yerini bilmiyor, üretime inanmıyor. Kime satacaksınız diyor. Millet sırada. Malum Aliyev de Anadolu Kırmızısı'nı seçmişti.Kılıçdaroğlu'na Togg verilecek mi?Dışardakilerle olan ilişki farklı. Nasılsa parası var ödemeyi yapsın alsın.TOGG İÇİN KAMPANYA OLACAK MI?Togg ile kampanya yapmak kamu bankaları için iyi bir fırsat olacaktır. Ben kendilerine çağrıda bulunuyorum. Böyle bir zemini oluşturmaları için böyle bir adımı atmayı düşünüyorum. Nasıl konutta böyle bir adım atıldı, Togg'da da böyle bir adım atılabilir. Tek endişem Togg'un araç yetiştirme durumu ne olur? Çünkü talep çok fazla. Togg'un tüm yönetimiyle görüşmeleri yapıp, kamu bankalarını süratle bir araya getireceğiz. Önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg yollarda olacak. Yollarda Togg'u görmek bize ayrı bir zevk verecek. Bu akıllı aracın yanında güçlü bir motora sahip. Kendileri ile şunu da konuşmak istiyorum. Acaba Togg'un zırhlısını da yapabilir misiniz? İş adamları için olabilir, makam araçları için olabilir. Zırhlıda en ileri olan şu an Mercedes. Buradan tabi Gürcan Bey'e seslenmiş oluyoruz. Bunun da çalışmasını mesai arkadaşları ile yapacaktır diye düşünüyoruz.TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSUBiz girdiğimiz her seçimi kritik ve önemli gördük. Karşımızdaki bu seçimlerin hepsinde mağlup oldu ancak yenilgilere rağmen doymadı ve devam ediyor. Bu yenilgiler demek ki bazılarını çizgiye çekmiyor. Bu seçimler bizim için Türkiye Yüzyılı hedefleri için önemli. Önemi buradan geliyor. 21 yılda yapılan eserleri yok etmek isteyen bir güruh var. İnanıyorum ki vatandaşlarımız da bu seçimlerin önemini kavradı. Devlette devamlılık esastır. Seversin sevmezsin ama böyle bir alacağı varsa ihaleye girdiyse tabii ki bunun ödemesini yapacaksın. Güvenir olması için de Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş. Bunlar bakıyorsun ana muhalefet de yanındaki hanım da diyor ki biz bunları ödemeyiz. Halkıma sesleniyorum devletin devamlılığına leke sürecek olanlara fırsat vermeyeceğinize inanıyorum.'BEN ADAYLIĞIMI GENEL AF ÜZERİNE BİNA ETMEDİM'Terörist başını bırakacaklarmış. Selo'yu bırakacaklarmış. Bu ülke bir hukuk devleti. FETÖ'nün içerideki uzantılarına bırakılacakmış. Bunu nasıl diyebilirsin? O zaman her gücü eline alan, cezaevlerinin kapılarını açtım açıyorum... Bunlar oy için yapılan şeylerdir. Biz gelirsek bunlar serbest bırakacağız, o yüzden oylar bize. Karşımızdaki zat bunu Meclis kürsüsünden defalarca söyledi. Bu bir hukuk devletinin ahlaki yapısına uygun değil. Ben cumhurbaşkanlığı adaylığımı genel af üzerine kurmadım. Bay bay Kemal buradan ne elde ederim bunun peşinde. Diyarbakır'da 51 yavrumuzun ölümüne neden olan Selo değil mi? Selo'nun kendisi Kürt değil Zaza'dır. Kürt kardeşlerimizin ölümü üstünden kendine rant devşirmeye çalışıyor. Maalesef şu anda bakıyorsunuz Bay Bay Kemal de Meral Hanım da bunları dışarı çıkarmak için vaatlerde bulunuyorlar. Listelerine bu isimleri koyuyorlar, koydular.Daha önce bunların söylediği sözler, bırak bakan olmayı milletvekili dahi olamaz dedikleri kişileri listelerindeki en uygun yerlere koydular. Bize ihanet edenler onlara da eder. Bizim onlardan beklediğimiz bir şey olmadığı gibi, gitmek isteyene zor diyene dur demeyiz. Biz kapıyı açtık. Bunlar dış mihrakların siparişleri ile bir araya gelen kuklalar.'30 YAŞ ALTI 25 ADAYIMIZ MEVCUT''Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar Seçim Beyannamesi 2023' Çok detaylı. İhmal etmeyin hem detay hem özet olandan. Bu kimin dersine en iyi çalıştığının en güzel ispatı. Biz yola çıktığımızda 30 yaş seçme seçile yaşıydı bu 18'e kadar indik. Biz bir ara müdahale yaptık. Sonra bu yetmez dedik. Biz gençlik ile ilgili adımımı seçme ve seçime olarak 18'e indirelim dedik. Bu konuda da ilk neticeyi alan biz olduk. Bu seçimde adaylarımızdan bir veya 2 tanesi 18 yaşında. Genç bir kızımız var. Bir tane de iyi bir yüzücümüz var 19 yaşında Galatasaray Üniversitesi'nde başarılı bir yüzücü. 30 yaş altı 25 adayımız mevcut.Gereksiz tartışmaların içine düşmemek ve gençlerimizin kafasında soru işareti bırakmamak için başarı sıralaması ile işe alımı zorunlu hale getireceğiz. Gençlerimizin ilk bilgisayar ve cep telefonundan vergiyi kaldırıyoruz. Gençlerimizi aile kurmaya teşvik ediyoruz. Yeni evlenen çiftlerimize evlilik kredisi vereceğiz. Aile ve gençlik bankası kuracağız. Bu banka ile gençlerimizi destekleyeceğiz. Doğal gazın geliri ile destekleyeceğiz. Hibe ve teşvik programları ile yanlarında olacağız. Şartların zorluğu imkanların kıtlığı onları korkutmasın. Ben uygulamanın başında olan bir insan olarak konuşuyorum. Bay bay Kemal'in uygulamadaki yeri neresi? Savaş Ay hayatta olsa da SSK'yı ne hale getirdi anlatsa. Onun o batırdığı, bitirdiği SSK'yı biz tamamen ele aldıktan sonra hastanelerimiz pırıl pırıl oldu. Şehir hastaneleri ile ayrı bir devrim yaptık. Şu an dünya bizim hastanelerimizi görünce diyorlar ki takdire şayansınız. Birçok ülke üst düzey hastalarını bizim ülkemize gönderiyor. Şu kovid döneminde Çam ve Sakura Hastanemiz olmasaydı, bizim işimiz çok zordu. Türkiye'nin 19 ayrı yerinde şehir hastanemiz var. Her büyük şehre bir şehir hastanesi kuracağız. Cumartesi günü Kocaeli'de şehir hastanemizi açacağız. Ardından İzmir'de açacağız. Bay bay Kemal bilmez yap-işlet-devret modeli ile yapıyoruz bu hastaneleri.KAMUYA ALIMLARDA MÜLAKAT NE ZAMAN KALKAR?Bugün yarın denilmez ne zaman seçim bitecek. Yeni dönemde yeni planlama ile bunun adımlarını atmış olacağız. Biz bu ülkeyi gençlerimizle büyütüp kalkındıracağımız göre, biz gençlerin çağının misafiriyiz.EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLACAK?Aileyi korumaya yönelik daha kapsamlı daha kuşatıcı olarak programı büyütüyoruz. Ailelerde çocuk sayısı artacak, onların geleceğini teminat altına almamız lazım. Her alanda ailelere maddi katkı vereceğiz. Amacımız aile yapısını korumak. Ev hanımlarına yönelik planlarımız var. Ev hanımlarının sigortalılığı için adımlarımız olacak. Primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz.Aile bizim kutsalımız. Bu kurumun korunması önceliğimiz. Anayasal değişiklik yapacak kadar bu konuya sahip çıkıyoruz. Bu alandaki kazanımlardan geri gitmek mümkün değil. LGBT gibi sapkın akımların ülkemizde varlık göstermesine izin vermeyeceğiz. Biz bunları yaparken Bay Bay Kemal kadınları kandırmaya çalışıyor. Kadın haklarını savunmaya kendi parti teşkilatındaki tacize uğrayan kadınların haklarını savunmaya başlayarak başlayabilir. AK Parti kadın milletvekili sayısına bakın.