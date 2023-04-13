CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan Akşener'e salvolar: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak, 'Masa kumar ve noter masası oldu' diyerek Millet İttifakı'nı dağıtmıştı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yapan Akşener, Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığı ilan etmelerini istemişti. Bu çağrısı yanıtsız kalan Akşener, 6 Mart tarihinde İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla masaya geri döndü. Masayı dağıtan Akşener, 72 saatlik süreçte özellikle CHP yandaşları tarafından hedef tahtasına kondu. Akşener'in masa dönmesi sonrası CHP yandaşları çark etti.CHP yandaşı Merdan Yanardağ Tele 1'e reklam vermeyen Meral Akşener'i hedef aldı: Türkiye'nin geleceğinde rol oynayamazCHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, geride kalan gün o dönem ve sonrasında yaşananlar üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle hedef aldı. Akşener'i eleştirdikleri için İYİ Parti'nin kendilerine reklam vermediğini söyleyen Yanardağ, 'Bu ambargoyu uygulamaya kalkışanların Türkiye'nin geleceğinde önemli, demokratik bir rol oynayabileceğini hiç sanmıyoruz' dedi.Akşener'den hıncını alamayan Yanardağ, sert eleştirilerine bugün de devam etti.Akşener'i hedef alarak, 'Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz' ifadelerini kullanan Yanardağ, kendilerine reklam vermeyen İYİ Parti'nin 'demokratik ahlaka ihtiyacı olduğunu' söyledi.