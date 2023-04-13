Son dakika haberine göre, AFAD, merkez üssü Çankırı'nın Dedeköy ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem il merkezinden de hissedildi.

Son dakika haberine göre, Çankırı'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Çankırı Dedeköy olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 6,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem il merkezinde hissedildi.