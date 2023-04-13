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Bakan Soylu: Enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesindeki son durumu paylaştı. Soylu, "1 milyon 28 bin 704 kamyon seferi ile enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı" dedi.

Bakan Soylu: Enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı
Ekleme: 13.04.2023 - 19:59 Güncelleme: 13.04.2023 - 20:04 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu: Enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı
Bakan Soylu, deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığını açıkladı.


Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizde enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Toplam 56 bin 956 yıkık/acil yıkılacak binanın 39 bin 602'sinin (yüzde 70) enkazı kaldırıldı. Ramazan Bayramı'na kadar yıkık/acil yıkılacak binaların enkazı büyük oranda tamamlanmış olacak. Günlük 5 bin 279 kamyon, 1994 ekskavatör, 124 su tankerinin çalıştığı bölgede 1 milyon 28 bin 704 kamyon seferi ile 11 milyon 513 bin 120 metreküp moloz taşındı" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı
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