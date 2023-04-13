Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Aydın'da, 3-11 Nisan 2023 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarda haklarında işlem yapılan 96 kişiden 3'ü tutuklandı.Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-11 Nisan 2023 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 85 olayda 96 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı.Operasyonlarda 176 gram kubar esrar, 13 gram toz esrar, 177 gram sentetik uyuşturucu, 11 sentetik ecza ve 26 hap ele geçirildi.Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.