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11 kent için 'sarı' alarm! Hakkari'de okullar sağanak yağış nedeniyle tatil edildi

Hakkari'de sağanak nedeniyle kent genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Ekleme: 13.04.2023 - 09:33 Güncelleme: 13.04.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
11 kent için 'sarı' alarm! Hakkari'de okullar sağanak yağış nedeniyle tatil edildiKentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hakkari Valiliği'nce alınan kararla; sağanak nedeniyle kent genelinde ilk, ortaokul, liselerde 13 Nisan Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'İlimiz genelinde etkilin olan yoğun sağanak yağış nedeniyle 13.04.2023 Perşembe günü ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları, Özel Öğretim Kursları, Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Özerl Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerin eğitime 1(bir) gün ara verilmiş olup engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacaktır.' denildi.

DOĞU BÖLGELERİ İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Batman, Siirt, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevreleri ile Muş'un ve Bingöl'ün güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların genellikle kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Bitlis ve Ağrı illerinin yüksek kesimleri ile Şırnak'ın doğusunda kuvvetli yer yer yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

11 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Iğdır için sarı kodlu uyarı yayınladı.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
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