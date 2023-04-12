Yunanistan sınırında bir FETÖ'cü daha yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişinin Edirne'deki hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında! Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.' açıklamasında bulundu.