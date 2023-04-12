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Sosyal medyada karşıtı olduğu uyuşturucudan gözaltına alındı

Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, toplam 2 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, kendisini sosyal medyada uyuşturucu karşıtı olarak tanıtan 'Mübarek Serdar' lakaplı Serdar K.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 12.04.2023 - 16:52 Güncelleme: 12.04.2023 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyada karşıtı olduğu uyuşturucudan gözaltına alındı
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda il merkezinin yanı sıra Yenice, Biga, Bozcaada ilçeleri, Geyikli beldesi ile İstanbul, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Operasyonda kendisini sosyal medyada uyuşturucu karşıtı olarak tanıtan 'Mübarek Serdar' lakaplı Serdar K.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin adet uyuşturucu hap, 6 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 milyon TL ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

1Sosyal medyada karşıtı olduğu uyuşturucudan gözaltına alındı
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