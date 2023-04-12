  • USD: 19,29 - 19,32
  • EURO: 21,07 - 21,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Silivrikapı surlarındaki kısmi çökmede bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Silivrikapı surlarında aşırı yağış nedeniyle kısmi çökme meydana geldi. Çevredekilerin, bir kişinin enkaz altında kaldığını söylemesi üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Enkaz altında kaldığı belirtilen kişinin yakınları da olay yerine geldi. Çalışmalar sonucu, enkaz altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekleme: 12.04.2023 - 21:42 Güncelleme: 12.04.2023 - 21:45 / Editör: Ozge Selin
Silivrikapı surlarındaki kısmi çökmede bir kişi hayatını kaybettiİstanbul'un Fatih ilçesi Silivrikapı semtindeki tarihi surlarda kısmi çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Doğu Roma İmparatorluğu zamanında, 5'inci asırda yapımına başlanan ve şehri saran surların Silivrikapı'daki bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin, bir kişinin enkaz altında kaldığını söylemesi üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Enkaz altında kaldığı belirtilen kişinin yakınları da olay yerine geldi.

Çalışmalar sonucu, enkaz altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kılıçdaroğlu'ndan cesaret bulan Demirtaş mahkeme heyetine tehditler savurdu
HDP'nin itiraflarını görmezden gelen CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: Bir pazarlık yapmadık
Başkan Erdoğan: Koltuk kavgasına tutuşanları tarih unutmayacak
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı...
CHP medyasından Muharrem İnce'ye 'sahte istifa' operasyonu...
CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan 'partililer CHP'ye oy vermeyecek' iması: Listelerde kendilerini görmüyorlar
HÜDA PAR 'Seçim 2023 Vizyon Belgesi'ni açıkladı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülke yönetmenin imkanı yakalandı
Süleyman Soylu, Togg ile Ankara sokaklarında dolaştı
Türkiye'nin onayını alamayan İsveç'te panik! Savaş hazırlığı: 34 yıl sonra ilk harekete geçtiler
Başkan Erdoğan:
Fatih Portakal'dan 'Kılıçdaroğlu seçilirse iki bakanı belli' iddiası: 'Sınırımızda PYD olsun' diyen Muharrem Erkek'i Adalet Bakanı yapacak
Emekli Amiral Türker Ertürk bu kez de TCG Anadolu'yu hedef aldı: Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok
Firari FETÖ'cüden İYİ Partili İdris Naim Şahin'e dua! Adaylığı partiyi karıştırmıştı...
ABD ve Avrupa'nın gözü bu tesiste! Tarih verildi: İlk olacak! Dünyanın en kalitelisi Türkiye'de üretilecek
AK Parti seçim beyannamesini açıkladı: 5 madde dikkat çekti
Kirli pazarlıklar tek tek ortaya çıkıyor! HDP'li Hasan Cemal itiraf etti: Tutuklular salınacak
Adaylık sıralamasının değişeceği iddia edilmişti! CHP'de kriz büyüyor: Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'e sahip çıktı
Türkiye'ye çağ atlatacak: Dev proje ile 14 saatlik yol 3 buçuk saate düşecek
Bahçeli: TCG Anadolu çılgın Türklerin tarihi bir başarısıdır
TOKİ'den yeni indirim kampanyası! Bakan Kurum tarih verdi
Hatay'da adeta meydanlar oluştu! Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Hatay'da adeta meydanlar oluştu! Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

12 Nisan hava durumu: 7 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

12 Nisan hava durumu: 7 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Selin vurduğu Bozkurt ve Ayancık ilçeleri yeniden inşa edildi

Selin vurduğu Bozkurt ve Ayancık ilçeleri yeniden inşa edildi

Bir daha kimse göremeyecek: Dağların arasından geçip ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyorlar

Bir daha kimse göremeyecek: Dağların arasından geçip ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyorlar

Her yanı istila ettiler: Pik yapıp hızla çoğaldı keseleri özel havuzlarda toplanıyor

Her yanı istila ettiler: Pik yapıp hızla çoğaldı keseleri özel havuzlarda toplanıyor

Mersin’de kıyıya vurdu: 3 metre uzunluğunda 360 kilogram ağırlığında!

Mersin’de kıyıya vurdu: 3 metre uzunluğunda 360 kilogram ağırlığında!