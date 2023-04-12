Silivrikapı surlarındaki kısmi çökmede bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Silivrikapı surlarında aşırı yağış nedeniyle kısmi çökme meydana geldi. Çevredekilerin, bir kişinin enkaz altında kaldığını söylemesi üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Enkaz altında kaldığı belirtilen kişinin yakınları da olay yerine geldi. Çalışmalar sonucu, enkaz altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Silivrikapı semtindeki tarihi surlarda kısmi çökme meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Doğu Roma İmparatorluğu zamanında, 5'inci asırda yapımına başlanan ve şehri saran surların Silivrikapı'daki bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme oldu.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Çevredekilerin, bir kişinin enkaz altında kaldığını söylemesi üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Enkaz altında kaldığı belirtilen kişinin yakınları da olay yerine geldi.Çalışmalar sonucu, enkaz altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.