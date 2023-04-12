Şanlıurfa’da DEAŞ ve PKK'ya operasyon: 4 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa’da terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Terör örgütüne düzenlenen operasyonda PKK/KCK ile bağlantılı 1, DEAŞ terör örgütü ile bağlantı olduğu ifade edilen 3 olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.
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