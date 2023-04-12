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Beyaz Gazete
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik mavisi Togg'u, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, Togg aracını teslim alan Mirziyoyev’e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı...
Ekleme: 12.04.2023 - 20:37 Güncelleme: 12.04.2023 - 20:55 / Editör: Ozge Selin
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı...
Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Özbekistan'da. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkent Taşkent'te düzenlenen törenle Gemlik mavisi rengindeki Togg'unu teslim aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik mavisi Togg'u Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teslim etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı...

Erdoğan'dan 'hayırlı olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, Togg aracını teslim alan Mirziyoyev'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Togg'u teslim almıştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham İlham Aliyev, başkent Bakü'de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg'unu teslim aldı.
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