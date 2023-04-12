Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik mavisi Togg'u, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, Togg aracını teslim alan Mirziyoyev’e hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Özbekistan'da. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkent Taşkent'te düzenlenen törenle Gemlik mavisi rengindeki Togg'unu teslim aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik mavisi Togg'u Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teslim etti.
Erdoğan'dan 'hayırlı olsun' telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, Togg aracını teslim alan Mirziyoyev'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Togg'u teslim almıştı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham İlham Aliyev, başkent Bakü'de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg'unu teslim aldı.
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