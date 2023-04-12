Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik mavisi Togg'u, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, Togg aracını teslim alan Mirziyoyev’e hayırlı olsun temennisinde bulundu.