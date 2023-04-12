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Menemen eski Belediye Başkanı’na yolsuzluktan 2 yıl 6 ay hapis

CHP'nin 20 yıldan fazla yönettiği Menemen Belediyesi'nde 2019'da göreve gelen Serdar Aksoy 'zimmet ve irtikap' suçlarından tutuklanmış ve başkanlığı düşmüştü. Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Aksoy, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Menemen eski Belediye Başkanı’na yolsuzluktan 2 yıl 6 ay hapis
Ekleme: 12.04.2023 - 22:38 Güncelleme: 12.04.2023 - 22:51 / Editör: Ozge Selin
Menemen eski Belediye Başkanı’na yolsuzluktan 2 yıl 6 ay hapis
Menemen Belediyesi'nde 1 Mart 2019'da CHP'den göreve gelen Başkanı Serdar Aksoy, 'zimmet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındıktan sonra tutuklandı. İzmir'de CHP'nin 4 dönemdir yönettiği Menemen Belediyesi'nde tutuklanan Serdar Aksoy'dan boşalan başkanlık koltuğunun yeni sahibi çekilen kura ile AK Partili Aydın Pehlivan oldu. Aksoy hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle 'zimmet ve irtikap' suçlarından Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 7.5 ay tutuklu kalan Aksoy, 2021 yılı Temmuz ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Menemen eski Belediye Başkanı’na yolsuzluktan 2 yıl 6 ay hapis

ZİMMET YÜZÜNDEN MAKAMIMDAN OLDU

Aksoy, karar duruşmasında yaptığı savunmasında, 'Bir tane somut delil söz konusu değil. Bilirkişi raporu ortada, imzanın ve evrakın sahte olduğu ortada. 3 tane bilirkişiyi tayin eden, Menemen Belediyesi'nde 3 bilirkişinin rapor hazırlamasını isteyen ve kamu zararını tespit eden ben, kamu zararını kapattıran benim. Aynı zamanda da Menemen Belediyesi'nden bundan yaklaşık 3-4 ay önce gelen yazıda da çok açık ve net şekilde burada suçlu olmadığımızı belirtiyor. Menemen Belediyesi'nden gelen yazıda 'Zimmet yoktur' diyor. Biz zimmetten 7,5 ay içeride yattık. Zimmetten dolayı da makamımızdan olduk, millet iradesi elimizden alındı' dedi.

Menemen eski Belediye Başkanı’na yolsuzluktan 2 yıl 6 ay hapis

YOLDA GÖRSEM TANIMAM

Aksoy, 'Bir diğer husus Ali K. ile ilgilidir, Ali K. şu an hapistedir. Ali K.'nin işine neden söz verilmiştir. Çünkü vermiş olduğumuz faturaları kontrol etmesi gerekirken naylon faturalar olduğunu düşündüğümüz bir önceki dönemden gelen faturalardır bunlar. Bu faturaların sosyal medyada yayınlandığını gördüğümüz için Ali K.'yi ben görevinden aldım. Ali K. rüşvet, tehdit, şantaj ve tarihi eser kaçakçılığı nedeniyle içeride. Ali K'dan şüpheli sıfatıyla polisin ifade aldığını biliyoruz. M.Ç'nin söylemiş olduğu her şeyin yalan olduğu ortaya çıktı. Bunlar; bilgisayardan benim istediğim raporun silindiğini söylemişti. Silinmediği bilirkişi raporunda ortaya çıktı. Rüzgar gülleriyle ilgili talebi mevcuttu, bu talebe Avukat Zübeyde Hanım da şahittir. D.A isimli şahıs M.Ç'nin sekreteridir. Söylediklerinin hiçbiri doğru değil, yolda görsem kendisini tanımam, konuşmuşluğum yoktur. Son olarak. Ben adalet istiyorum. Beraatimi istiyorum. Millet iradesinin artık yerine geçmesini istiyorum' dedi.

Menemen eski Belediye Başkanı’na yolsuzluktan 2 yıl 6 ay hapis

2 YIL 6 AY CEZA VERİLDİ

Serdar Aksoy mahkeme tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dellileri gizleme yönünden ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Serdar Aksoy'un karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıyacağı öğrenildi.
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